LEGO 將推出俗稱「灰機」的任天堂美版紅白機積木「71374 Nintendo Entertainment System」，套裝不單可以開頂蓋、插盒帶，積木組件更包括NES 灰機、手掣、Mario大盒帶以及一部懷舊顯像管電視，「公仔箱」內的Super Mario Bros.畫面，更有可動機關，格仔pixal art Mario可以郁來郁去，Retro Game迷8月必買。（消息來源：LEGO/Forbes）

全套組件有2646件零件（網上圖片）

+ 4 + 3 + 2

迪士尼 星戰 美劇 英超都有LEGO?

↓↓同場再睇15款樂高迷必想擁有的聯乘積木↓↓

+ 12 + 11 + 10

網民發現神秘的71375 會唔會係LEGO 紅白機？

上文提到的兒童LEGO版Mario，由編號71360開始的瑪利歐主體開始，至71377全部款式已經公開。有眼利網民發現LEGO灰機 71374 其實插在中間，而後一個編號71375在網上完全沒有資料！！究竟這神秘編號會是甚麼款式？紅白機？美版超任？令人期待呀！

↓↓71360至71377 MARIO LEGO系列完全睇↓↓