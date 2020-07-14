LEGO 任天堂 灰機積木 仲包孖寶Mario懷舊電視｜睇埋15大聯乘LEGO

遊戲動漫
撰文：
最後更新日期：

LEGO 將推出俗稱「灰機」的任天堂美版紅白機積木「71374 Nintendo Entertainment System」，套裝不單可以開頂蓋、插盒帶，積木組件更包括NES 灰機、手掣、Mario大盒帶以及一部懷舊顯像管電視，「公仔箱」內的Super Mario Bros.畫面，更有可動機關，格仔pixal art Mario可以郁來郁去，Retro Game迷8月必買。（消息來源：LEGO/Forbes）

全套組件有2646件零件（網上圖片）

+4
+3
+2

迪士尼 星戰 美劇 英超都有LEGO?
↓↓同場再睇15款樂高迷必想擁有的聯乘積木↓↓

+12
+11
+10

網民發現神秘的71375 會唔會係LEGO 紅白機？

上文提到的兒童LEGO版Mario，由編號71360開始的瑪利歐主體開始，至71377全部款式已經公開。有眼利網民發現LEGO灰機 71374 其實插在中間，而後一個編號71375在網上完全沒有資料！！究竟這神秘編號會是甚麼款式？紅白機？美版超任？令人期待呀！

↓↓71360至71377 MARIO LEGO系列完全睇↓↓

+13
+12
+11
LEGO Super Mario追加四種換裝道具！積木都可以噴火飛天爬牆？
【警察暴力】市民仇警情緒與日俱增　樂高LEGO決定作出甚麼回應？
自己大牛自己砌　Sián FKP 37真車未出先儲LEGO
LEGO 達人自製Z高達完全變型亞斯曼「漢堡包」成半個大人咁高！
LEGO Super Mario 樂高瑪利歐 8月有得玩 3個原因應該炒唔起
《Lego Star Wars: The Skywalker Saga》完整自由體驗星戰九部曲
LEGO 樂高積木 Mario 瑪利歐兄弟 玩具模型 即將推出
X
X
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Internet Explorer、Microsoft Edge 或Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。