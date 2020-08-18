日本 UNIQLO（ユニクロ／優衣庫）公布《鬼滅之刃》第二彈 8月28日的合作商品，上一次的 Tee（T恤/T-Shirt）設計採用了漫畫插圖，而今次第二彈就是動畫版。除了 Tee 之外還追加毛巾及手提袋的產品，日本Online Store更有期間限定特典裝飾箱，一齊看看：

日本 UNIQLO UT 第二彈公布，按慣例香港 UNIQLO 也很快會有 (UNIQLO 網站截圖)

👇👇👇鬼滅之刃 X UNIQLO UT 第二彈 動畫版成人/童裝款式快速看👇👇👇

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👇👇👇鬼滅之刃 X UNIQLO UT 第二彈 動畫版毛巾、手提袋、日限特典紙箱👇👇👇

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【同日推出】UNIQLO X GU 鬼滅之刃特別企劃

同日 GU 亦參一隻腳，推出與 UNIQLO UT 不同的產品

與 UNIQLO 同一母公司的 GU，亦將於8月28日推出與《鬼滅之刃》合作的產品。有齊男裝及女裝T恤，而且更有準備冬天用的棉質長袖款式。令人驚喜的是還有《鬼滅之刃》內褲，背後印有「滅」字非常搞笑。

👇👇👇 鬼滅之刃 X GU 四角內褲及其他服裝👇👇👇

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執筆時香港的 UNIQLO 及 GU 亦都極速同步更新，兩個系列連續店將與日本同步，在8月28日 (星期五) 於香港推出《鬼滅之刃》合作產品。價錢方面：

UNIQLO UT X 鬼滅之刃款式及價格：

成人 UT共6款; 每件$99 (尺碼XS-XXL，XXL只於網絡旗艦店發售)

童裝 UT共6款; 每件$79 (尺碼140cm - 160cm)

可攜式托特包 共4款; 每件$79

GU X 鬼滅之刃款式及價格：

女裝短袖共4款; 每件$79

女裝長袖共2款; 每件$99

男裝短袖共4款; 每件$79

男裝長袖共2款; 每件$129

男裝四角褲共4款; 每件$39

👇👇👇回顧【鬼滅之刃 x Uniqlo UT】第一彈 漫畫版款式👇👇👇

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第一彈詳細：【鬼滅之刃 x Uniqlo UT】獨家設計圖案超細緻！一文看全款式介紹

👇👇👇同場加映：日本「第一話太衝擊」動畫票選Top 8👇👇👇

【第一話最衝擊動畫】現在不少異世界／轉生系輕小說都有個一嗚驚人的開頭，不過很多時有頭威卻沒尾陣，非常可惜。最近有日本網站就投票票選「第一話已經太衝擊」的動畫，幸好結果令人安慰，一齊看看排名：

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頭３位排名：日本「第一話太衝擊」動畫票選Top 8 《鬼滅之刃》只能排第二？