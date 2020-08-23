PS5（PlayStation 5）自從公布機身及部份遊戲而今，一直還有很多情報尚未公開，包括機體背後插頭、內部解拆、正式售價等等。大家都期待著 SONY 還有招數未出，可能在 Gamescom、TGS 2020（改為線上型式）或自家 State of Play 才慢慢出招。以下就整合 PS5 推出前的情報及傳聞，方便了解最新消息：

PS5 獨佔 GTA 6 Vice City？

大家都知 Rockstar 的 GTA 6 是殺手級的遊戲，如果 PS5 能取得時限獨佔，對銷售或市佔率都會有莫大幫助。不過 Rockstar 的保密的確嚴謹，GTA 6 一直而來都沒有確切的情報外洩。究竟傳聞是如何？可不可信？

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新專利公開，揭示 PS5 液態金屬散熱？

遊戲主機的散熱長久以來都是一大問題，像Xbox360的過熱「三紅」、或者PS4的噪音吵到像飛機起飛。今次新主機PS5就曾表示過會使用一個較「奢侈」的散熱。而在最近SIE的專利文件中疑似發現真相 。

👇👇👇 PS5 液態金屬散熱詳細情報👇👇👇

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PS5 售價比預期平？

關於大家最關心的 PS5 售價方面，之前曾傳過在7月份公布，但執筆時仍未有消息。「有碟一般版」及「無碟數碼版」兩版本的官方售價仍未確切證實，但多月以來也有個普遍猜測，就是一般版 USD$499 及數碼版 USD$399。PS5 推出日期方面則盛傳是2020年11月20日。

👇👇👇PS5 主機及配件傳聞售價👇👇👇

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👇👇👇PS5 發布會公布的28款遊戲列陣👇👇👇

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👇👇👇其他情報整合 38款 PS5 遊戲👇👇👇

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👇👇同場加映：對馬戰鬼超靚 Concept Art 【1】👇👇

PS4《Ghost of Tsushima》對馬戰鬼的遊戲畫面，令不少機迷眼前一亮，看著和風的一片紅色楓葉、黃色垂榆樹、懸崖上的鳥居、竹林與溫泉等，很多地方就如仙境一樣。如此美不勝收的畫面，歸功於出色的美術設計，最近《對馬戰鬼》的設計師就在 ArtStation 公開大量美術圖片，包括風景、角色設計等一齊欣賞。

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更多超靚美術：PS4遊戲《對馬戰鬼》超靚概念美術 風景、人物、衣裝設計圖曝光