《鬼滅之刃 無限列車篇》票房突破100億日圓，竃門炭治郎帶著竃門禰豆子、我妻善逸、嘴平伊之助以及鬼殺隊9位最強劍士「柱」一同登上「無限列車」。不過粉絲們到底有多熟識角色們的星座？《鬼滅之刃》的每位角色個性參考了哪些的星座特質？

《鬼滅之刃 無限列車篇》確定2020.11.12在香港上映！（《鬼滅之刃》海報）

《鬼滅之刃》漫畫師—鱷魚老師在設計人物時，都有參考星座，令人設立體。知道星座的特色，有助理解每個角色的個性及思想。不過炭治郎、禰豆子、善逸、伊之助以及鬼殺隊的９位「柱」，一共13個角色的生日到底是何時？

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同場加映：IG Story 25個動漫濾鏡推薦 一鍵測試你是哪個鬼滅、龍珠角色？

平日打開Instagram的限時動態，只要按入特效濾鏡，就可以輕易影出特效照，又或者玩一些搞笑的小遊戲。其實坊間有不少網民創作一些動畫人物的特效濾鏡，讓動畫迷測驗一下自己是哪位《鬼滅》《迪士尼》、《復仇者聯盟》、《宮崎駿》的角色。本文就會推薦25個IG動漫濾鏡，動畫迷必玩！

以下有25個動漫濾鏡推薦，海綿寶寶、巨人、美戰、彈丸論破、死亡筆記、迪士尼、復仇者等等，提提大家，自己手上的濾鏡都是可以傳送給朋友，跟友人分享歡樂！

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