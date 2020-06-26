《Cyberpunk 2077》（電馭叛客 2077）雖然延期至 11 月才推出，CD Projekt Red 在 26 日凌晨就推出新的預告和實機遊玩畫面，稍為安撫玩家。在這兩段影片中，玩家能進一步了解到 Night City（夜城）的景色﹑新角色，甚至實機遊戲其中一個玩法。

全新預告片「差事」

新預告「差事」一開始就由高空慢慢深入 Night City，埸景的精緻和細節之多，都令玩家非常期待，Night City 的燈紅酒綠﹑高科技﹑混亂，完全是勾起玩家探索埸景的好奇心。片段最後也再次看到玩家期待的奇洛李維斯（Johnny Silverhand）出埸，到底主角 V 可以和奇洛李維斯在遊戲中進行什麼互動呢。

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「潛腦」（braindance）」玩法（官方圖片）

「潛腦（braindance）」玩法

《Cyberpunk 2077》的新實機遊玩影片中，展示了遊戲內的「潛腦」玩法。除一般的 FPS 戰鬥和為主角 V 改裝多樣化的武器外，玩家可以透過神經網絡技術裝置，進入「潛腦」狀態窺探另一個角色的記憶，令 V 可以置身在事件現埸般搜索任務所需的線索。（玩法有點像Batman《Arkham Knight》查案）

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今次更公開《Cyberpunk》將會動畫化，《Cyberpunk Edgerunners》由製作過《天元突破》的今石洋之擔任導演，詳細的報導可以觀看以下連結：

Cyberpunk 2077 電馭叛客 動畫化 天元突破 班底 TRIGGER 操刀

（官方圖片）

更新資料：CD Projekt Red 公布，日版《Cyberpunk 2077》的 PS4 和 Xbox One 版，將會對敏感畫面作出調整，如不會裸露性器官，男女性角色要著內衣褲﹑部分性愛埸面變更等。雖仍可將對手分屍，但就不會流出內臟。

香港代理表示港／台亞洲版行貨將獨家提供中文字幕，所以暫未能得知內容規制將跟隨日版還是歐美版，一切要等廠商進一步公布。