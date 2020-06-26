《Cyberpunk 2077》實機遊玩片段公開「潛腦」玩法　大量新圖曝光

遊戲動漫
撰文：
最後更新日期：

《Cyberpunk 2077》（電馭叛客 2077）雖然延期至 11 月才推出，CD Projekt Red 在 26 日凌晨就推出新的預告和實機遊玩畫面，稍為安撫玩家。在這兩段影片中，玩家能進一步了解到 Night City（夜城）的景色﹑新角色，甚至實機遊戲其中一個玩法。

全新預告片「差事」

新預告「差事」一開始就由高空慢慢深入 Night City，埸景的精緻和細節之多，都令玩家非常期待，Night City 的燈紅酒綠﹑高科技﹑混亂，完全是勾起玩家探索埸景的好奇心。片段最後也再次看到玩家期待的奇洛李維斯（Johnny Silverhand）出埸，到底主角 V 可以和奇洛李維斯在遊戲中進行什麼互動呢。

↓↓↓遊戲版《Cyberpunk 2077》大量靚圖分享↓↓↓

+46
+45
+44

「潛腦」（braindance）」玩法（官方圖片）

「潛腦（braindance）」玩法

《Cyberpunk 2077》的新實機遊玩影片中，展示了遊戲內的「潛腦」玩法。除一般的 FPS 戰鬥和為主角 V 改裝多樣化的武器外，玩家可以透過神經網絡技術裝置，進入「潛腦」狀態窺探另一個角色的記憶，令 V 可以置身在事件現埸般搜索任務所需的線索。（玩法有點像Batman《Arkham Knight》查案）

↓↓↓放大下圖睇官方公布的遊戲新圖片↓↓↓

+47
+46
+45

今次更公開《Cyberpunk》將會動畫化，《Cyberpunk Edgerunners》由製作過《天元突破》的今石洋之擔任導演，詳細的報導可以觀看以下連結：

Cyberpunk 2077 電馭叛客 動畫化　天元突破 班底 TRIGGER 操刀

（官方圖片）

更新資料：CD Projekt Red 公布，日版《Cyberpunk 2077》的 PS4 和 Xbox One 版，將會對敏感畫面作出調整，如不會裸露性器官，男女性角色要著內衣褲﹑部分性愛埸面變更等。雖仍可將對手分屍，但就不會流出內臟。

香港代理表示港／台亞洲版行貨將獨家提供中文字幕，所以暫未能得知內容規制將跟隨日版還是歐美版，一切要等廠商進一步公布。

動物森友會 | 動物之森 夏季免費更新！游水執海星．海洋系新家具
Cyberpunk 2077 電馭叛客 動畫化　天元突破 班底 TRIGGER 操刀
復仇者 Marvel’s Avengers 公開實機片段 WAR ZONE 4人CO-OP元素
《對馬戰鬼Ghost of Tsushima》7月發售　武士刀戰鬥三大要素公開
《Re:Zero虛假的王選候補》主機遊戲新作　第六位原創人選登場
【動物森友會／動物之森】駭客免費派傑克貓　越做越大組義工團隊
ORB Stella 日本耳機升級線廠新搞作　線材自組配搭 製作心水組合
Q版 鐵甲萬能俠 三一 金剛飛天鑽可愛變身 Unbox永井豪機械人盒蛋
《The Last of Us Part 2》玩家專心彈結他　Ellie 演奏多首名曲
X
X
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Internet Explorer、Microsoft Edge 或Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。