【火影跑】學Naruto忍者步法可跑更快？短跑冠軍用科學驗證真偽

【Naruto 火影跑速度測試】日本人氣動漫、岸本齊史 作品《火影忍者》（Naruto），不少宅宅都會學主角 漩渦鳴人 的「火影跑」，兩隻手臂拉後伸直然後直線向前衝，是可以減低風阻的皇道最速跑法嗎？

類似《學是學非》、以生動有趣的方式解開科學謎團的Youtube頻道「Because Science」請來2012年奧運金牌選手，一同親身驗證漫畫中的火影跑會否比正常短跑更快，結果出人意表！

Because Science Youtube頻道主 Kyle Hill還縛上鳴人頭帶測試！【Youtube截圖】

《火影忍者》動漫中，火影跑是這樣的：

為了測試《火影忍者》漫畫中的「火影跑」方式是否有效的短跑壓線衝刺方式，Youtube頻道「Because Science」希爾（Kyle Hill）請來曾為美國奪得4X100女子短跑金牌的田徑隊成員塔莫（Jeneba Tarmoh），驗證一下以 鳴人 的短跑方法是否有效提升跑速！

女子金牌選手塔莫擔當火影跑測試員【Youtube截圖】

Because Science在測試前，Kyle以物理方式解說火影忍者為什麼可以跑得更快的理論，因為在動漫中解釋了這種跑姿可以減少衝刺受風阻影響的面積，減少阻力並因此可能提高速度。同時Kyle亦解釋這種跑姿減低風阻的作用不大，因為火影忍者跑步時可能未充分用盡體能，效率可能比正常跑步更低。為了驗證真假，找來奧運選手一試。

Because Science 與金牌選手實試火影跑

實驗結果

Kyle與塔莫設定以50米短跑並以秒表計時，他們分別進行了正常跑姿及火影忍者跑各3次，以每種跑姿的3個平均值作為最終時間比較，並發現了一個有趣關係：火影跑的速度比正常跑姿的時間會慢3％，而更重要的是跑者的感受，因受火影跑的體重分佈不平均影響，兩位跑者向前彎曲時胸腔會更疲憊及疼痛，亦更危險，因此塔莫不建議他人學習火影跑：「因為不會得到應有的提膝力，並且手臂沒有擺動，絕對沒有平衡力，意味增加跌倒機會。同時在容易跌倒下影響心理，下意識會減慢跑速。」看來大家學動漫人物時要注意安全呢！