日本動漫經常出現講鬼故事、試膽大會的情節，都會提起校園七不思議事件。例如《地縛少年花子君》、《屍體派對》、《進擊！巨人中學校》、《Another》等動漫同樣有參考到七不思議事件，再加以修改情節。到底這7件事當中哪個最恐怖？

《地縛少年花子君》就是參考花子小姐，卻一改為男生的人設。(《地縛少年花子君》截圖)

大家試過晚上時，留在學校嗎？知不知道有什麼事是絕對不能做的呢？校園七不思議事件當中的傳說又是如何？以下內容會出現恐怖情節，大家要有心理準備囉！

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同場加映：《鬼滅》13個角色星座公開 炎柱是金牛座代表 禰豆子是山羊座？

《鬼滅之刃 無限列車篇》票房突破100億日圓，竃門炭治郎帶著竃門禰豆子、我妻善逸、嘴平伊之助以及鬼殺隊9位最強劍士「柱」一同登上「無限列車」。不過粉絲們到底有多熟識角色們的星座？《鬼滅之刃》的每位角色個性參考了哪些的星座特質？

《鬼滅之刃 無限列車篇》確定2020.11.12在香港上映！（《鬼滅之刃》海報）

《鬼滅之刃》漫畫師—鱷魚老師在設計人物時，都有參考星座，令人設立體。知道星座的特色，有助理解每個角色的個性及思想。不過炭治郎、禰豆子、善逸、伊之助以及鬼殺隊的９位「柱」，一共13個角色的生日到底是何時？

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以上只是部分星座！想知道尚更多？請觀看完整全文：《鬼滅》13個角色星座公開 炎柱是金牛座代表 禰豆子是山羊座？