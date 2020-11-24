PS5香港行貨主機供不應求。近日就有KOL、明星都陸續收到Sony送出的PS5，齊齊出Post曬命，他們本來呃Like，結果惹怒了一眾買不到PS5的朋友，網上嬲嬲四起、留言罵聲四起。知名插畫家咳神Cuson Lo日前也曬了與PS5的合照，下場當然也一樣，惹來一班插畫師行家發起 #WeHaveNoPS5 行動，用插畫表達不滿！

Cuson Lo曬PS5合照 為何跟上原亞衣拉上關係？

又不是與ＡＶ女優合照，事件為何會跟日本AV女優上原亞衣有關？入面還有網民抵死回應！

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網紅收PS5齊出合照呃嬲 陳柏宇「扮」打機被恥笑

收到禮物當然要畀面出張合照，但現在「風頭火勢」，只要相片有點點出錯，都會被人發現並恥笑。

英國演員高調宣布跟PS5有關的事 網民難忍怒火！

明星跟PS5拍合照，網民除了「畀個嬲」及留點難聽話，其實也奈他／她不何，但英國另一單case就不一樣！

同場加映：PS5雙11直播慶祝 網民轟無貨 PS fb洗版狂貼Xbox S/X照：轉會了

PS5早前舉行Asia Celebration Showcase 直播，相關facebook po 引來大批網民以Xbox Series X 圖片洗版，貼圖表示買不到機索性轉會，場面尷尬。

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同場加映：PS5首批機災情處處 現花畫面、無限Reboot 附網民解決方案

首批機總是比較易出問題，海外玩家遊玩時問題陸續浮現。另一方面有網民亦歸納出一些解決方案，一齊來看看：

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想知問題點解決，請睇完全版：PS5首批機災情處處 現花畫面、無限Reboot 附網民解決方案

👇嘈唔嘈？用到PS4掣？點過Save？PS5 常見15 FAQ👇

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同場加映：PS5香港行貨發售 玩家取貨現人龍 回收價曝光｜附11月網訂方法

PS5香港行貨今日（19日）發售，各家PS Platinum Shop「官方特約零售商」出現小型的取貨人龍，即睇網上及實體店炒價！

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想知點訂，請睇完全版：PS5香港行貨發售 玩家取貨現人龍 回收價曝光｜附11月網訂方法