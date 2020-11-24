PS5首批死機壞Data　機主被寸Bug測試員未算慘　最慘稱號是這個？

遊戲動漫
撰文：
最後更新日期：

次世代主機 PlayStation 5 19日上市，由於現貨數量供不應求，再加上推出當天僅開放線上訂購，導致許多玩家就算想玩也搶不到主機。不過在上市後不到 24 小時，網路上就開始傳出不少主機發生錯誤的災情，像是讀取遊戲就卡住、放入光碟片後又顯示需要安裝遊戲...等異常狀況。

根據巴哈姆特 PS5 版的討論，有玩家反應不論是哪一款遊戲，只要進入遊戲就會當機，就算是調整了畫質設定、盡量避免過熱，也都無法排除異常；另外還有玩家表示購買光碟版主機，只要遊玩過後退出光碟，下一次再放入時又得重灌遊戲。

▼▼▼點擊睇機主網民留言講述慘況▼▼▼

+4
+4
+4

上述狀況不只台灣玩家遇到，全球各地玩家們也有不少人遇到了相同慘案。除了前面提到的異常，還有人回報主機畫面出現「雪花般」斑點、資料庫已毀損等影響到遊戲體驗的問題。而遊戲角落編輯在進行評測時，遊玩《漫威蜘蛛人：麥爾斯·摩拉斯》時曾出現遊戲畫面凍結，需要強制關閉重新啟動才恢復正常，《惡魔獵人》玩到一半也曾發生閃退狀況。

網友購買首發主機，遇到畫面異常，也無法執行遊戲（巴哈PS5討論版擷圖／聯合新聞網提供）

PS5 首發主機狀況連連，讓許多還沒買到主機的玩家決定再觀望一下「首發通常都會出事」、「感謝各位 bug 測試員」、「付費公測」。

👇相關圖輯：嘈唔嘈？用到PS4掣？點過Save？PS5 常見15 FAQ👇

+12
+12
+12

👇👇相關圖輯：PS5 vs SSD PS4 Pro vs HDD PS4 讀取測試👇👇

+13
+13
+13
PS5用家憂聊天會被錄音侵犯私隱　Sony官方回覆能讓玩家安心？
PS5不用再Loading　遊戲讀取時間持續變短、無縫加載全因這些秘密
PS5遊戲面臨加價潮！《2K21》打破60美元傳統　DLC、課金賺唔夠？
PS5｜14款90後最愛Flash Game　烤肉好易夾燶、呢款遊戲長期熱搜
PS5今開售　法籍男拖喼購入即赴機場　炒風起收機溢價逾七成
PS5香港行貨發售　玩家取貨現人龍　回收價曝光｜附11月網訂方法
PS5 11月網上再售5大網店購買方法解構　附3個搶機心得增成功機率
PS5網購打開盒竟是PS4　賣家出這賤招　事主無仇報只怪自己大意
PS5設計師公開主機體積原本更巨型　曲面機身設計原來有神秘功能
PS5︱期望落空！SONY證實PS5不支援PS3、PS2、PS1遊戲　僅兼容PS4
PS5推出但PS4仲可以再戰四年！？SONY保證PS5可兼容99%的PS4遊戲

延伸閱讀：

迷因格鬥新作《動物之鬪：競技場》年底登Steam，這次可四人大亂鬥！

遊戲史上的今天／SEGA SATURN問世，實現大型電玩在家play的次世代主機

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

X
X
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Internet Explorer、Microsoft Edge 或Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。