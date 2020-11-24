次世代主機 PlayStation 5 19日上市，由於現貨數量供不應求，再加上推出當天僅開放線上訂購，導致許多玩家就算想玩也搶不到主機。不過在上市後不到 24 小時，網路上就開始傳出不少主機發生錯誤的災情，像是讀取遊戲就卡住、放入光碟片後又顯示需要安裝遊戲...等異常狀況。

根據巴哈姆特 PS5 版的討論，有玩家反應不論是哪一款遊戲，只要進入遊戲就會當機，就算是調整了畫質設定、盡量避免過熱，也都無法排除異常；另外還有玩家表示購買光碟版主機，只要遊玩過後退出光碟，下一次再放入時又得重灌遊戲。

▼▼▼點擊睇機主網民留言講述慘況▼▼▼

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上述狀況不只台灣玩家遇到，全球各地玩家們也有不少人遇到了相同慘案。除了前面提到的異常，還有人回報主機畫面出現「雪花般」斑點、資料庫已毀損等影響到遊戲體驗的問題。而遊戲角落編輯在進行評測時，遊玩《漫威蜘蛛人：麥爾斯·摩拉斯》時曾出現遊戲畫面凍結，需要強制關閉重新啟動才恢復正常，《惡魔獵人》玩到一半也曾發生閃退狀況。

網友購買首發主機，遇到畫面異常，也無法執行遊戲（巴哈PS5討論版擷圖／聯合新聞網提供）

PS5 首發主機狀況連連，讓許多還沒買到主機的玩家決定再觀望一下「首發通常都會出事」、「感謝各位 bug 測試員」、「付費公測」。

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