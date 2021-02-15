【Super Mario 3D World + Fury World】（超級瑪利歐3D世界 + 狂怒世界）每關都有綠色星星，找得夠多可解鎖關卡以及打開隱藏關，而收集到的印章亦可在拍照模式時使用。相信不少玩家都想全部收集齊，以下就提供全星星及印章的攻略：