Super Mario 3D World 攻略｜全380星星及印章連隱藏關取得（上）

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【Super Mario 3D World + Fury World】（超級瑪利歐3D世界 + 狂怒世界）每關都有綠色星星，找得夠多可解鎖關卡以及打開隱藏關，而收集到的印章亦可在拍照模式時使用。相信不少玩家都想全部收集齊，以下就提供全星星及印章的攻略：

本文「上篇」會提供 World 1~ World 5 的全星星及印章收集

👇World 1：24粒星星、6個印章👇

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👇World 2：24粒星星、7個印章👇

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👇World 3：31粒星星、9個印章👇

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👇World 4：30粒星星、7個印章👇

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👇World 5：31粒星星、9個印章👇

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👇Super Mario 3D World 5大特點解構 必學8個技巧👇

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詳細文章：Super Mario 3D World｜衝擊波/龜殼秘技/跳高　必學8大實用技巧

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