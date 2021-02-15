撰文：賴浩然
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【Super Mario 3D World + Fury World】（超級瑪利歐3D世界 + 狂怒世界）每關都有綠色星星，找得夠多可解鎖關卡以及打開隱藏關，而收集到的印章亦可在拍照模式時使用。相信不少玩家都想全部收集齊，以下就提供全星星及印章的攻略：
本文「上篇」會提供 World 1~ World 5 的全星星及印章收集
👇World 1：24粒星星、6個印章👇
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👇World 2：24粒星星、7個印章👇
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👇World 3：31粒星星、9個印章👇
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👇World 4：30粒星星、7個印章👇
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👇World 5：31粒星星、9個印章👇
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👇Super Mario 3D World 5大特點解構 必學8個技巧👇
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詳細文章：Super Mario 3D World｜衝擊波/龜殼秘技/跳高 必學8大實用技巧
👇同場加映：VTuber 桃鈴ねね Nene 去中國化9件事
【Hololive VTuber】桃鈴ねね（Nene／桃鈴音音）作為5期生的橙色擔當，一身中華娘的裝扮，但一直以來的直播內容都沒中華元素。隨著Hololive的公司Cover撤出中國市場，Nene也終於在近日發表全新衣裝，完全去中國化，網民都普遍讚好：
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詳細文章：Hololive VTuber桃鈴Nene造型 終於去中國化 9件事看清變裝風波