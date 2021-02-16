【Super Mario 3D World + Fury World】（超級瑪利歐3D世界 + 狂怒世界）繼續集齊每關的綠色星星及印章，今次「中篇」將會提供 World 6、World 城堡（World 7）及 World 庫巴樂園（World 8）的星星及印章收集：

上篇：Super Mario 3D World 攻略｜全380星星及印章連隱藏關取得（上）

👇World 6 32粒星星、9個印章👇

👇World 城堡（World 7） 32粒星星、9個印章👇

👇World 庫巴樂園（World 8） 39星星、10印章👇

爆機後還未完結，因為真正難關的3個World才剛開始。之後的星星收集可看「下篇」攻略

👇Super Mario 3D World 5大特點解構 必學8個技巧👇

詳細文章：Super Mario 3D World｜衝擊波/龜殼秘技/跳高 必學8大實用技巧

👇同場加映：VTuber 桃鈴ねね Nene 去中國化9件事

【Hololive VTuber】桃鈴ねね（Nene／桃鈴音音）作為5期生的橙色擔當，一身中華娘的裝扮，但一直以來的直播內容都沒中華元素。隨著Hololive的公司Cover撤出中國市場，Nene也終於在近日發表全新衣裝，完全去中國化，網民都普遍讚好：