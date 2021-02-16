Super Mario 3D World 攻略｜全380星星及印章連隱藏關取得（中）

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【Super Mario 3D World + Fury World】（超級瑪利歐3D世界 + 狂怒世界）繼續集齊每關的綠色星星及印章，今次「中篇」將會提供 World 6、World 城堡（World 7）及 World 庫巴樂園（World 8）的星星及印章收集：

上篇：Super Mario 3D World 攻略｜全380星星及印章連隱藏關取得（上）

👇World 6 32粒星星、9個印章👇

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👇World 城堡（World 7） 32粒星星、9個印章👇

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👇World 庫巴樂園（World 8） 39星星、10印章👇

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爆機後還未完結，因為真正難關的3個World才剛開始。之後的星星收集可看「下篇」攻略

Super Mario 3D World 攻略｜全380星星及印章連隱藏關取得（上）

👇Super Mario 3D World 5大特點解構 必學8個技巧👇

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詳細文章：Super Mario 3D World｜衝擊波/龜殼秘技/跳高　必學8大實用技巧

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詳細文章：Hololive VTuber桃鈴Nene造型　終於去中國化 9件事看清變裝風波

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