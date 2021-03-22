撰文： 長濱睡睡 最後更新日期： 2021-03-22 07:00

《我的英雄學院》第五季動畫版，即將在3月27日首播，今季主題是綠谷的1年A班，跟雄英高中的1年B班進行班制對抗戰，絕對是4月新番必看之作！本文將會為大家未分析38位同學天賦分析，看看哪位最強？

在班制對抗賽中，各人不單要「天賦」盡出（又稱為個性，即作品中的超能力），而且要請求團隊合作，個性相剋／加乘。而1年B班除了幾位早已登場的角色，終於一次過公開B班近20位新同學仔，內容想必豐富非常豐富！

👇《我的英雄學院》👇

🔎1年A班B班38位同學超能力全分析！🔍

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《我英》的正版授權手機遊戲，在 PVE 和 PVP 的戰鬥都有驚喜，各角色戰鬥技能和動作都還原了動漫設定，《我英》Fans 一定不能錯過。（爆豪好難抽！！！）

👇👇《我的英雄學院：最強英雄》手遊快評👇👇

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原文連結：《我的英雄學院》X《街霸》同人畫家創作合體角色！病嬌渡我勁正

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