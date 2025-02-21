Switch 2 香港體驗會5月17至18號會展舉行｜可試最新Mario Kart？｜任天堂新一代主機Nintendo Switch 2 新消息，官方公布香港區試玩體驗會日期為2025年5月17日至5月18日，地點是灣仔會展，此活動將採用事前登記方式參加，即睇詳情。



任天堂新一代主機Nintendo Switch 2 預計於2025年內發售，隨著1月任天堂官方公布了首支Switch 2預告片，同日這家日本遊戲公司已公開了歐美各地的試玩體驗會日期，唯獨香港、台灣兩個地區日期未定。如今任天堂（香港）終在自家Facebook發表，香港地區Switch 2 試玩體驗會日期為2025年5月17日至5月18日，地點是灣仔會議展覽中心，此活動將採用事前登記方式參加，詳情仍要等待官方公布。

更多關於Switch 2發售日、硬件細節、跟機首發遊戲陣容情報，將於2025年4月2日的任天堂Nintendo Direct 網上發表會正式公開，而各地試玩會日期如下：

亞州區 Switch 2 體驗會日期

東京（幕張）：2025年4月26日至27日

香港：2025年5月17日至18日

首爾：2025年5月31日至6月1日

台北：未定

Switch 2 香港體驗會5月17至18號會展舉行｜可試最新Mario Kart？

Switch 2外型跟1代相近｜但功能更強

任天堂新一代遊戲機Nintendo Switch 2 算是1代加強化，可以直接沿用上代實體遊戲帶及DL遊戲檔案，其手提主機+左右兩支可分體小手掣的設計不變，換上更強大的核心及更細緻的屏幕，並同樣可以用機頂盒接駁到電視享受大屏幕遊戲。主機配色將由玩具感較重的紅加藍，改為全黑，顏色只留在在analog stick的圓形位；遊戲卡插槽、耳筒插孔、喇叭、USB type C 端子的佈局也沒大分別，用家不用再重新習慣。

Switch 2正式官宣外型曝光（任天堂官方影片截圖）

Joy Con 手掣改用磁吸式接駁主機

Joy Con 手掣背面加厚令手感更好，而且連接上改用磁吸式，從影片中可見直接拔出即可分體，不用作拉出滑軌，相信可令手掣更加襟用。而紅色邊的右邊控制器，機面也真的加多了1粒新掣、用途未明。

Switch 2 Joy Con 手掣改用磁吸式接駁主機（任天堂官方影片截圖）

Switch 2新型Joy Con 手掣（任天堂官方影片截圖）

Switch 2 新型Joy Con 手掣（任天堂官方影片截圖）

同樣包括手掣接駁器及電視機接駁盒

而駁電視用的TV Dock，並未如網傳所指露出主機機面當作子屏幕使用。另外片中亦能看到Joy Con 連接器，樣子跟舊款相同。

首發推出遊戲疑似有新Mario Kart

在Switch 2 首度介紹影片中，以一款疑似Mario Kart《瑪利歐賽車》遊戲作示範，相信首發遊戲陣容中將包括它，而5月17日的試玩會亦很可能試玩到！另外，影片中證實Switch 2 可使用1代實體遊戲卡帶，並支援Switch 1代下載版遊戲。

片中公開全新Mario Kart｜很可能是首發作品（任天堂官方影片截圖）