初音未來是源自VOCALOID語音合成引擎的「電子歌姬」，在2010年左右引爆了日本獨立音樂人的創作熱，現時不少超高人氣日本音樂人如YOASOBI的Ayase、米津玄師，年輕時都是被這股「V家」創作風潮的大推手。



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2020年遊戲商SEGA與Colorful Palette開發了初音的手機節奏遊戲《世界計畫 繽紛舞台！ feat.初音未來》，遊戲版再帶動了多達20幾位新角色及虛擬樂團。導演畑博之及動畫公司「P.A. Works」製作的《劇場版 世界計畫 崩壞的世界與無法歌唱的初音未來》，由MedialinkFilms羚邦映畫引入到香港上映。

《劇場版 世界計畫 崩壞的世界與無法歌唱的初音未來》海報

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《劇場版 世界計畫 崩壞的世界與無法歌唱的初音未來》發生於《世界計劃》遊戲的相同世界觀，第一女主角星乃一歌正是game內組合「Leo/need」的主唱和結他手，她偶然認識了一位歌聲無法傳達出去的初音未來，一歌需要跟其他角色聯繫起來，幫尋回聲音。

+ 5

現在的日本動畫電影，常常都會用超吸引的入場特典吸引fans一睇再睇，而片商MedialinkFilms羚邦映畫亦成功向日本爭取了大量與日版無異的「日本直送」特典。HashTECH01 在3月初本來想請香港知名「V家歌曲翻唱比賽」『39 Covers 個人獨唱比賽初賽』 的亞軍桃瀬綾一齊去電影優先場，不過Aya撞正生日飛了去日本玩，電影公司超nice將全套優先場特典、首周特典都寄給她當作生日禮物。

Aya IG 有佢翻唱V家經典名曲《心做し》的reels，可以去畀like呀

超愛初音的『39 Covers 個人獨唱比賽初賽』 亞軍桃瀬綾

超愛初音的『39 Covers 個人獨唱比賽初賽』 亞軍桃瀬綾

優先場限定的樂團手幅

下圖這本第1周入場特典「後日譚小冊子」內面有日文小說延續電影後傳，現已送完。不過第2周的特典及「色紙特典場」都好正。

第2周入場特典及「色紙特典場」都好正