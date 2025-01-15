《名偵探柯南》連載28年終於有結局？作者青山剛昌親口認已決定好

日本漫畫家青山剛昌在1994年開始連載的推理漫畫《名偵探柯南》已經是國民級的長壽漫畫，同時幾乎一年都會推出一部劇場版電影，這位「外貌看似小學生，智慧卻超出常人的名偵探」可以說是日本動漫界的長青吸金王。



但在經過長達28年的等待之後，許多柯南迷都希望青山剛昌能夠快點繳出漫畫版的《名偵探柯南》大結局，尤其是老師曾經出現健康亮紅燈的狀態而讓粉絲希望他能夠趕緊畫完徹底休想，現在青山剛昌在最新電視訪問之中就正面回答關於大結局的問題。

《名偵探柯南》作者青山剛昌本月接受日本節目訪問（X@conan_boxoffice）

青山剛昌在本月接受日本節目《THE MUSIC DAY》傑尼斯男星櫻井翔的連線專訪並進行獨家互動，櫻井翔也幫所有柯南迷積極詢問：

「有謠言說《名偵探柯南》大結局已經決定好了，是真的嗎？」



沒想到青山剛昌乾脆俐落地說：

「決定好啦！這是當然的」



讓櫻井翔當場嚇到：「沒想到你突然這麼直接就說出來了！」

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青山剛昌親口證實：「連載28年結局確定了！」

《名偵探柯南》已連載1070話、單行本總共多達99冊，原本青山剛昌原本曾透露希望《名偵探柯南》不會畫超過100集，沒想到在2017年他又收回這個說法：

「我發現劇情很輕易就會畫超過100集的量，請讓我收回之前的話！」



沒想到2021年的老師又吐露已經秘密構思好《名偵探柯南》漫畫終極大結局，究竟新一與小蘭的戀情是否會開花結果呢？許多讀者可是等到都已經結婚生子了！

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【本文獲「JUKSY街星」授權轉載。】