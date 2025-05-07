《GTA 6》第二部預告公開！雙主角+6個角色登場　Vice City回歸

《GTA 6》第二部預告公開！Vice City回歸｜早前《GTA 6》才公布的延遲到 2026 年 5 月 26 日，在 PS5 和 XBOX Series X｜S推出時，Rockstar Games 突發投下一顆重磅炸彈：《GTA 6》第二部官方預告。揭示全新雙主角、六位關鍵角色與 6 個可遊玩地點，包括經典的「Vice City」回歸。



最新預告片中，畫面以 Jason 接 Lucia 出獄揭開序幕，暗示兩人過去的關係。這對男女主角的設計明顯受到美國雌雄大盜 Bonnie and Clyde 的啟發，在官網上更公開了 8 個主要角色的背景和身世。Lucia 身上滿是來自過去的傷痕與未來的野心，她的獄中經歷並未讓她遠離風險，反而讓她更堅定要翻轉命運。而 Jason 則在街頭與戰場之間掙扎，嘗試用自己的方式掙脫宿命的束縛。

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故事主線方面，Rockstar 表示 Lucia 與 Jason 的聯手，起初只是一場錯誤的搶劫計劃，但背後卻牽扯出一場遍及 Leonida 州的陰謀。從毒品交易到政治勾結，從音樂圈到社群媒體，每個角落都有角色參與、事件爆發。

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除了主角組合，預告還一併揭露了其他六位個性鮮明的角色，他們不是單純的配角，而是代表著《GTA 6》各個階層與勢力。從街頭傳奇 Boobie Ike 到謀求名利的音樂人 Dre'Quan，再到瘋狂網民 Cal 和老牌走私客 Brian，每個人都有自己的生存方式與利益計算，相信《GTA 6》會出現大量玩家與不同NPC的互動﹑合作，來完成在 Vice City 的各種任務。

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《GTA 6》的世界觀也更加龐大且立體。遊戲舞台從 Vice City 延伸至整個 Leonida 州，一口氣公開了多達六大地區，每個地點風格迥異、細節精緻。早在《GTA VC》登場過的Vice City「罪惡市」仍是罪惡與歡樂之都交織的象徵，其餘更包括雷歐奈達礁島群﹑綠茵河區﹑蓋爾霍恩港﹑安柏希亞﹑卡拉加山。玩家可以一口氣在陽光與海灘﹑大都市﹑原始濕地﹑蠻荒之境中穿梭。

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這些場景的豐富性不只體現在視覺層面，更將延伸至任務系統、交通模式、武器選擇甚至社交互動。對於 Rockstar 一直以來的敘事與開放世界建構能力，這一次更支援更真實的物理模擬與AI行為模式，也讓整個城市隨著晝夜交替與玩家選擇動態變化，創造出近乎真實的虛擬生態系。

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預告片以 PlayStation 5 實機畫面錄製，展示了次世代主機的極致渲染效果。不論是車輛細節、角色表情、燈光反射還是群眾互動，都達到電影級水平。即使尚未公開 PC 版本推出時間，僅憑主機表現已足以令人期待未來更多細節的解鎖。