ASUS ROG 與微軟 XBox 攜手推出全新手提主機「ROG Xbox Ally X」，而且今年聖誕就玩到！這為機迷們帶出一個問題，我應該即買任天堂Switch 2，還是年尾買 ROG Xbox Ally X ？究竟哪台主機更適合你？本文將幫你分析兩大平台的優勢與適合族群，讓你輕鬆做決定！



ROG Xbox Ally X：一機玩盡 Gamepass Steam Deck

ROG Xbox Ally 是 ROG 與 Xbox 合作、基於 Windows 11 打造的遊戲掌機，相比 Steam Deck 的 SteamOS 自由度更大，原生就能安裝 Steam、Epic、Xbox Game Pass、Battle.net 等多平台啟動器，軟體相容性強；它跟Xbox Series X/S一樣，白色是平價入門版／黑色是升級版。

ROG Xbox Ally：搭載 AMD Ryzen Z2 A 處理器，電池壽命也更長，配備 16GB RAM 和 512GB SSD 儲存空間。

ROG Xbox Ally

ROG Xbox Ally X：搭載 AMD Ryzen AI Z2 Extreme 處理器，畫質及運算速度都更強，使用 24GB 高速記憶體和 1TB SSD ，儲game都夠你爽。

ROG Xbox Ally X

主要優勢：Windows 11 高自由度

可安裝 Steam、Epic、Xbox Game Pass、Battle.net 等多種遊戲平台，甚至支援生產力軟體與模擬器，彈性遠比Steam Deck 及其他手提遊戲機更強。

硬體效能領先

ROG Xbox Ally X 採用 AMD Ryzen AI Z2 Extreme 處理器，搭配 24GB RAM 及 1TB SSD，效能可媲美中高階電競筆電，3A 大作也能順暢運行。

Xbox 生態完美整合

支援 Xbox Game Pass 有大量免費任玩game，與 PC 端帳號、成就、收藏無縫接軌，方便多機自由暢玩 Xbox/PC 雙平台遊戲。相比下任天堂對於共享方面的技術低、限制大。

儲存空間大

最高 1TB SSD，方便安裝大量大型遊戲，遠勝大多數傳統掌機，不用再加幾百買張sd卡。

Nintendo Switch 2：任天堂獨家魅力與家庭娛樂

Switch 2 延續前代設計，雖然機迷大叫無新意，但任天堂似乎複製了iPhone 的成功，只要你的品牌力夠勁，Fans不會理會硬件機能，出新機自然就想升級。最大優勢仍然是任天堂獨家的第一方遊戲與家用、掌機兩用的便利性。

主要優勢：任天堂獨家遊戲

Switch 2 標榜有能力移植3A級電腦遊戲，但實試《電馭叛客2077》竟出現畫面卡頓，大量刪減元素去將就有限的硬體能力。它的優點始終是自家作品：瑪利歐、薩爾達、動森、寶可夢等經典IP，只能在 Switch 平台上玩到，是任天堂粉絲不可取代的選擇。

便攜與合家歡設計

輕巧機身、續航力佳，支援 Joy-Con 2拆卸，適合多人同樂或外出攜帶。更加對應你家中儲下的大量舊版Switch 1 手掣，輕鬆一機4打。

價格親民

Switch 2 主機香港定價為$3,450，ROG Xbox Ally ／ROG Xbox Ally X 系列就未公開偌價。現時 ROG Ally（非Xbox合作版）市價約為$5,500至$6,500左右，推測新機雙版本定價也相約。

選擇 ROG Xbox Ally，如果你：

－想玩 Steam、Xbox Game Pass 等多平台PC大作

－重視硬體效能與畫質表現

－希望用一台掌機同時滿足娛樂與工作、模擬器等多種需求

－已經有 Xbox/PC 遊戲生態的帳號與收藏

選擇 Switch 2，如果你：

－熱愛任天堂角色，見到薩爾達、瑪利歐、Pokemon會興奮大叫

－常和家人朋友聚會同樂、需要便攜和多人遊玩體驗

－追求價格實惠與簡單易用

總之，你應該選擇適合自己遊戲習慣的主機，而不是性能最強的主機，才能真正享受遊戲的樂趣。又或者，全都要！