等ROG Xbox Ally X微軟新機還是買 Switch 2？分析哪平台更適合你
ASUS ROG 與微軟 XBox 攜手推出全新手提主機「ROG Xbox Ally X」，而且今年聖誕就玩到！這為機迷們帶出一個問題，我應該即買任天堂Switch 2，還是年尾買 ROG Xbox Ally X ？究竟哪台主機更適合你？本文將幫你分析兩大平台的優勢與適合族群，讓你輕鬆做決定！
ROG Xbox Ally X：一機玩盡 Gamepass Steam Deck
ROG Xbox Ally 是 ROG 與 Xbox 合作、基於 Windows 11 打造的遊戲掌機，相比 Steam Deck 的 SteamOS 自由度更大，原生就能安裝 Steam、Epic、Xbox Game Pass、Battle.net 等多平台啟動器，軟體相容性強；它跟Xbox Series X/S一樣，白色是平價入門版／黑色是升級版。
ROG Xbox Ally：搭載 AMD Ryzen Z2 A 處理器，電池壽命也更長，配備 16GB RAM 和 512GB SSD 儲存空間。
ROG Xbox Ally X：搭載 AMD Ryzen AI Z2 Extreme 處理器，畫質及運算速度都更強，使用 24GB 高速記憶體和 1TB SSD ，儲game都夠你爽。
主要優勢：Windows 11 高自由度
可安裝 Steam、Epic、Xbox Game Pass、Battle.net 等多種遊戲平台，甚至支援生產力軟體與模擬器，彈性遠比Steam Deck 及其他手提遊戲機更強。
硬體效能領先
ROG Xbox Ally X 採用 AMD Ryzen AI Z2 Extreme 處理器，搭配 24GB RAM 及 1TB SSD，效能可媲美中高階電競筆電，3A 大作也能順暢運行。
Xbox 生態完美整合
支援 Xbox Game Pass 有大量免費任玩game，與 PC 端帳號、成就、收藏無縫接軌，方便多機自由暢玩 Xbox/PC 雙平台遊戲。相比下任天堂對於共享方面的技術低、限制大。
儲存空間大
最高 1TB SSD，方便安裝大量大型遊戲，遠勝大多數傳統掌機，不用再加幾百買張sd卡。
Nintendo Switch 2：任天堂獨家魅力與家庭娛樂
Switch 2 延續前代設計，雖然機迷大叫無新意，但任天堂似乎複製了iPhone 的成功，只要你的品牌力夠勁，Fans不會理會硬件機能，出新機自然就想升級。最大優勢仍然是任天堂獨家的第一方遊戲與家用、掌機兩用的便利性。
主要優勢：任天堂獨家遊戲
Switch 2 標榜有能力移植3A級電腦遊戲，但實試《電馭叛客2077》竟出現畫面卡頓，大量刪減元素去將就有限的硬體能力。它的優點始終是自家作品：瑪利歐、薩爾達、動森、寶可夢等經典IP，只能在 Switch 平台上玩到，是任天堂粉絲不可取代的選擇。
便攜與合家歡設計
輕巧機身、續航力佳，支援 Joy-Con 2拆卸，適合多人同樂或外出攜帶。更加對應你家中儲下的大量舊版Switch 1 手掣，輕鬆一機4打。
價格親民
Switch 2 主機香港定價為$3,450，ROG Xbox Ally ／ROG Xbox Ally X 系列就未公開偌價。現時 ROG Ally（非Xbox合作版）市價約為$5,500至$6,500左右，推測新機雙版本定價也相約。
選擇 ROG Xbox Ally，如果你：
－想玩 Steam、Xbox Game Pass 等多平台PC大作
－重視硬體效能與畫質表現
－希望用一台掌機同時滿足娛樂與工作、模擬器等多種需求
－已經有 Xbox/PC 遊戲生態的帳號與收藏
選擇 Switch 2，如果你：
－熱愛任天堂角色，見到薩爾達、瑪利歐、Pokemon會興奮大叫
－常和家人朋友聚會同樂、需要便攜和多人遊玩體驗
－追求價格實惠與簡單易用
總之，你應該選擇適合自己遊戲習慣的主機，而不是性能最強的主機，才能真正享受遊戲的樂趣。又或者，全都要！