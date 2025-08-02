第29屆手塚治虫漫畫賞得主　84歲新人漫畫家？曾執導銀河鐵道999

手塚治虫文化獎是日本朝日新聞社在1997年設立的漫畫獎項，其目的除了紀念手塚治虫以外，也有透過此獎項來促進日本漫畫產業進步的目的，就連許多人津津樂道的《哆啦A夢》都是此獎項的第一屆得主。今天就讓我們來看看，2025年的第29屆手塚治虫文化賞究竟落入誰手吧！



高齡84歲的手塚獎得主！竟然是與漫畫之神共事過的人？

奪得獎項的作品『1秒24コマのぼくの人生』（暫譯：1秒24幀的我的人生）內容主要是描寫了作者自己過去人生的自傳。（Kawade_shobo@X）

今年舉辦的第29屆的手塚治虫文化賞被一名叫做「林太郎 (りんたろう)」的資深動畫師拿下。而本次，他用來奪得獎項的作品『1秒24コマのぼくの人生』（暫譯：1秒24幀的我的人生）內容主要是描寫了作者自己過去人生的自傳。當中也包含了小時候歷經的戰爭殘酷，到他後來踏上動畫師之路的心路歷程等。

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真的是新人漫畫家？

他經手執導過的作品包含了《銀河鐵道999》、《幻魔大戰》、《大都會》等知名作品。（tezukaprize@X）

其實，這名被稱作林太郎的新人漫畫家的事蹟可謂相當知名。他在過去並不是非完全沒有接觸過動漫畫相關的產業，反而還恰恰相反。他甚至還曾經與手塚治虫一同共事，並且是業界內非常知名的資深動畫師。他經手執導過的作品包含了《銀河鐵道999》、《幻魔大戰》、《大都會》等知名作品，也因此在動畫界可是赫赫有名的人物。

只不過會稱呼他為新人漫畫家的原因，是因為他這次投稿的作品『1秒24コマのぼくの人生』確實是他第一部出版、創作的原創漫畫作品，因此被稱呼為新人漫畫家似乎也還說得過去，但這還是引來了許多日本網友們的吐槽，紛紛表示這位新人漫畫家也太有名！

日本網友們的吐槽

至於日本網友們出現了哪些吐槽呢？就讓我們立刻來看看在X平台上的有趣網民發言吧！

「還想說是什麼樣的漫畫家。結果有種鈴木一郎在美國職棒拿到新人王的感覺。」

「這是跨行業的無雙降維打擊吧。」

「就算作為漫畫家是新人，但他的功力可是專家中的專家……」

「這就是現實中的作弊技能吧！？要比喻的話，他可是動畫界的宮崎駿老師或富野由悠季老師耶……！」



耗時六年的作品

84歲新晉漫畫家以描繪動畫導演生活榮獲漫畫大獎手塚治虫文化獎（Kawade_shobo@X）

根據林太郎老師所述，其實他並沒有刻意想去角逐獲得手塚治虫文化賞的最年長紀錄跟頭銜。只是當他回過神來時，就發現從創作開始已經過去六年，自己也邁入了84歲。不禁讓人欽佩林太郎老師儘管年過八旬卻依然有此等的行動力，也讓人感嘆這或許就是他在年輕時能與手塚治虫共識，還創造出許多膾炙人口的作品的原因。

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