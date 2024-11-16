動漫不僅是動起來的漫畫　動漫、動畫、卡通如何分辨一文帶你看懂

早前，速食業者麥當勞將聯名HUNTER×HUNTER獵人，送了許多網紅整套豪華公關品，有不熟獵人的也收到，甚至還有人將《獵人》動漫說成「卡通」，引起支持者憤怒炎上。動漫到底是不是卡通的一種？卡通跟動漫又有何差別？風傳媒新聞焦點一文帶你看懂。



許多人愛看動漫和卡通，但這兩個詞常常被混用，卻不曉得該如何辨別差異為何。也不理解哪些作品稱為動漫？又有哪些作品稱為卡通？但它們實際上代表了不同的概念與風格。難道動畫是會動的漫畫？動畫不是卡通嗎？有網友整理出了五項如何辨別動畫和卡通間的差異，幫助大家更好辨別。

我推的孩子（Medialink Taiwan）

動漫、動畫、卡通是一樣的東西嗎？

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動漫和卡通哪裡不一樣？

《風傳媒》實際整理社群聲量，發現段時間就會有人討論這個話題，綜合整理資訊「動漫與卡通的差別為何？」，可以從字源來解釋。

動漫的定義是什麼？跟動畫有差嗎？

動畫是一種以技術透過一系列靜止圖像以一定速度連續播放，創造出一定的視覺效果。這種技術可以應用於多種風格的作品，從3D動畫到手繪動畫，甚至包括電腦生成的視覺效果。

動漫是「動畫漫畫」的簡稱，是華語圈才會使用的詞彙。不過，動漫絕對不是單指動起來的漫畫這麼簡單，它的來源還有輕小說、遊戲、原創。在日本，這條產業鏈相當發達，所以動+漫+遊戲又合稱ACG（Anime、Comic、Game）。

動漫的內容範圍非常廣泛，涵蓋了兒童、青少年和成人的題材，並且可以表達各種情感和故事主題，通常有完整的劇情和角色發展，主題多樣，涵蓋冒險、愛情等。同時動畫也注重技術和故事深度，適合各年齡層觀看。

例如《冰雪奇緣》、《鬼滅之刃》。展現了豐富的角色發展和深刻的情感，吸引了不同年齡層的觀眾。

Netflix《鬼滅之刃：遊郭篇》劇照（twitter@kimetsu_off）

卡通的定義是什麼？

動畫（Anime）和卡通（Cartoon）在概念上有一些不同。卡通指的是以非寫實風格、誇張幽默的圖畫藝術，通常包括單幅漫畫、連環畫等。由於卡通常被製作成動畫影片，因此出現了「卡通動畫」這個詞，特別是用來描述西方風格的動畫。

卡通會以幽默和誇張風格呈現的動畫作品。卡通作品的特點在於簡單的線條、鮮明的色彩和搞笑的角色設計、鮮豔的色彩和簡單的線條為主。重於輕鬆幽默、提供娛樂，強調輕鬆愉快的觀看體驗。主要面向兒童觀眾，這類作品通常針對年幼觀眾，劇情大多淺顯易懂，劇情多以獨立短集的形式存在，每集之間通常無明顯的連貫性，劇情獨立。

卡通強調的是圖畫風格，而動畫更注重技術和動態呈現的方式。總結來說，動畫與卡通的區分標準因人而異，從畫風、年齡層、地域風格到劇情連載性，都可能成為不同的判斷依據。

例如，《海綿寶寶》、《戇豆先生（豆豆先生, Mr. Bean）》等都是典型的卡通，這些作品強調幽默和娛樂性，通常不涉及複雜的情感或劇情發展。

海綿寶寶（flickr）

為什麼動漫不喜歡被叫成卡通？

網友討論，有網友指出，「日本動畫：Anime、日本漫畫：Manga 。動畫絕對不是所謂動起來的漫畫；動畫與漫畫是兩種截然不同的東西」。也有人有其他想法，「動畫和卡通本質上都是動畫+漫畫，所以定義或許有些許不同啦，但形式上是同一種東西」、「至於動畫是卡通的一種表現方式，所以動畫某種層面上可以等於卡通，但卡通不一定等於動畫」。

也有網友持其他意見表示，「不管是卡通還是動畫還是動畫，聽得懂就好，因為這些名詞解釋已經越來越模糊了」、「動畫只是統稱，分開看就動畫和漫畫，而卡通和動畫從製作的角度來看，本質上是差不多的，只是後來受眾的不同，才會有所區分」。

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【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：動漫、動畫、卡通是一樣的東西嗎？為何社群上會吵翻天？如何分辨一次看】