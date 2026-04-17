寶可夢卡牌炒價狂升！市面充斥重封包﹑假卡包　兩招教你快速分辨

寶可夢卡牌（Pokemon Trading Card）炒價狂升，如何分辨重封包﹑假卡包｜近年來，寶可夢卡牌遊戲（PTCG）在全球的熱潮可謂一時無兩。不論是專業的卡牌展覽、大型比賽，還是街頭巷尾的卡牌店，隨處可見一眾玩家與收藏家的身影。然而，隨著卡牌的市場價格不斷飆升，特別是某些稀有角色如噴火龍、伊貝﹑比卡超，甚至是原膜原盒都有炒賣市場。在這股狂熱的背後，市場亦悄然浮現出一股令人不安的亂象—「重封包」與假卡包開始在市面上大規模流通。不少網民近期紛紛反映，在部分商戶購入的卡包懷疑曾被拆封後重新包裝。



重封包亂象

所謂「重封包」，在卡牌業內其實早已不是新鮮事。這類卡包的恐怖之處在於，商家會利用專業工具拆開原廠封條，抽走價值連城的稀有卡牌，如「SAR」（Special Art Rare）或金卡。隨後，他們會補回一些價值較低的卡牌，再以精密的手法重新密封。最難以發現的地方是，以一盒日版「M2a」原盒為例，理論上應包含三張「AR」及一張保底「SR」以上的卡，重封包和重封盒都會根據配置放入，因為難以發現。

(網上圖片)

這種「偷龍轉鳳」的手法極其高明，由於重封包內的卡牌本身多數仍是正版貨，初階玩家若非具備極強的辨別能力，往往難以在第一時間察覺異樣。更令人無奈的是，部分小規模商家本身亦缺乏辨別貨源的能力，在不知情下從批發渠道購入了「重封貨」。

（網上圖片）

膠膜密封下的視覺假象

隨著技術的進步，商家重封卡包的技巧已達到出眾的水平。最常見的做法是回收原裝的卡盒進行重新貼合，更有甚者會自行重新印刷包裝材料，並使用熱縮膠膜重新密封。這些偽造品與原裝貨的差異極小，普通人可能只會覺得包裝上的色差有少許出入，或者圖案比原裝縮小了百分之一至二。這種細微的差別，在卡牌店微弱或昏暗的燈光下，幾乎無法用肉眼識別。

快速分辨方法

第一招：觀察物理細節 從封口與印刷辨真偽

面對日益精密的造假技術，玩家並非完全無計可施。第一招便是透過極其細微的物理觀察來分辨。原廠生產的卡包封口通常非常平整且具備一致的機器壓痕，手感滑順且不易留下指紋。如果是重封包，封口處往往會出現不自然的熱融痕跡，或是膠水溢出的細微殘留。玩家可以用指腹輕輕摩擦封口邊緣，若感覺有異常的顆粒感或不對稱的摺痕，便要提高警覺。

此外，印刷品質是辨別真偽的另一關鍵。原廠包裝的色彩層次分明，字體清晰銳利，特別是防偽防雷射的閃爍效果具有特定的流向。偽造或重新印刷的包裝，色調往往偏暗或偏紅，在高倍率放大鏡下，圖案邊緣可能會出現細微的鋸齒或網點模糊。如果發現卡包封皮的質感過薄或過於生硬，甚至能輕易透出內部卡片的輪廓，那極有可能是非原廠的包裝產品。

第二招：假貨印刷問題

另外要分辨出假貨，可以由包裝上的印刷發現。一些貪心的店舖會把真貨﹑假貨混在一起出售，假貨的包裝印刷質素低劣，甚至在右上角的「拡張パック」中，「パ」上的一點更是實心。對比真貨包裝，有數個不同的印刷錯誤：