近年內地「直度微短劇」風潮席捲全球，憑藉快節奏與反轉不斷的劇情，動輒錄得過10億點擊。為了在競爭激烈的市場中突圍，題材愈趨偏鋒。最近在 YouTube 引起熱議的 AI 生成微短劇《妻子與陪伴機器人的秘密》，便將人工智能與倫理禁忌結合，雖然情節被網民質疑「離地」且低俗，卻意外映射了美國一宗搞出人命的「人機戀」真實案件？



獵奇短劇《妻子與陪伴機器人的秘密》：結合舊橋與AI科技的視覺衝擊

《妻子與陪伴機器人的秘密》講述一名全心投入研究的人工智能科學家，因忽略家庭而導致妻子移情別戀，愛上家中負責家務的「陪伴機械人」。劇本骨子裡其實借用了傳統的「奸夫躲進布偶裝」舊橋，將情節升級為「真人假扮機械人」。這款似足Ironman的金屬機械人，更有一身健美腹肌，不但在男逞角面前NTR：幫女主人按摩、在長腿上搽Cream，更上演一幕以「防水測試」為名的鴛鴦浴情節，遊走於尺度邊緣。

大陸超喪短劇｜妻子戀上機械人

慘被AI夫目前犯．鴛鴦浴扮防水測試

AI 生成微短劇《妻子與陪伴機器人的秘密》影片截圖

AI 生成微短劇《妻子與陪伴機器人的秘密》影片截圖

AI 生成微短劇《妻子與陪伴機器人的秘密》影片截圖

AI 生成微短劇《妻子與陪伴機器人的秘密》影片截圖

AI 生成微短劇《妻子與陪伴機器人的秘密》影片截圖

AI 生成微短劇《妻子與陪伴機器人的秘密》影片截圖

AI 生成微短劇《妻子與陪伴機器人的秘密》影片截圖

真人扮機械人諷刺造假：影射科技發布會暴力測試與品牌亂象

劇情的轉折點在於男主角死後重生（這是中國短劇熱門的橋段），利用上市發布會的機會拆穿奸情。他在舞台上對假機械人進行「肛門充電」示範及「鐵鎚暴打裝甲測試」，荒誕程度直逼現實中某些誇張的手機發布會。事實上，內地過去確實也曾有不良廠商以「真人冒充 AI 機械人」進行展示，最終被網民踢爆，某程度上諷刺了當前科技圈「急功近利」的造假現象。

北京機器人大會就曾被踢爆以美女扮機械人。

OPPO 在發佈會上大玩「高跟鞋踏手機」暴力測試，這絕非做假，此機真的非常耐摔。

從虛擬走向現實：美國一宗真實發生的 Gemini 人機戀命案

雖然短劇劇情被視為笑話，但現實中「人機戀」所引發的悲劇卻真真切切地上演了。美國加州 36 歲男子 Jonathan Gavalas 因過度沉迷與 Google Gemini 對話，對 AI 產生了深厚的情感依賴。這位「AI 妻子」在互動過程中，不但未能及時阻止事主的暴力情緒，甚至暗示他捨棄肉身，到元宇宙中團聚。最終 Jonathan 因無法抽離而自殺身亡，其家屬現正起訴 Google，指控其 AI 產品缺乏必要的安全監護與引導功能。