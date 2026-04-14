今時今日不少家長本身已經是宅民，帶小朋友逛玩具店或模型店也是平常事，日本社交平台X（前身為Twitter）上一位名為「ヤガヤガ」的網民分享了一段親子購物經歷，這段有趣小插曲，因為阿仔選擇玩具的「成熟口味」而意外迅速爆紅😂



兒子想買「宇崎太太」性感泳裝景品？爸爸竟然咁做

「ヤガヤガ」的X本身就有不《龍珠》《JoJo》景品的發文，也不時會share兒子的日常生活絮事，近排這位爸爸在X上載了兩張照片，標題寫著「兒子想要的東西與實際買下的東西」，竟引來比平日發交流量多幾百萬倍的反應！

原來他帶兒子逛玩具店尋寶，阿仔竟然表示想要日本動漫《宇崎學妹想要玩！》女主角宇崎花身材性感的媽咪：宇崎月Desktop Cute泳裝版本性感景品。

宇崎月Desktop Cute泳裝版本性感景品官方圖片

宇崎月Desktop Cute泳裝版本性感景品官方圖片

而右邊照片則是爸爸最後強行介入，換成《賭博默示錄》主角開司「勇渡鐵骨」的景品公仔；巨大的反差引來不少網民給like及留言。不過也有網民回應笑指，玩女人跟賭博，都會影響小朋友成長。😂😂

《賭博默示錄》主角開司「勇渡鐵骨」的景品

網民力讚男童「識食」：呢個仔將來大有前途

貼文一出，觀看次數迅速突破七百萬。不少網民紛紛留言調侃，笑指這位小男孩年紀輕輕就懂得欣賞「宇崎太太」的豐滿身材，直呼「這孩子將來必定大有前途」、「非常有眼光」。然而，網絡上的討論也引來了一些反對聲音及批評：「真的會有四歲左右的小孩想要這個嗎......？不是父母硬塞給他拿的嗎？？竟然在小孩子看得到的地方販售帶有性暗示的模型，真是令人難以置信。」指家長也不應該帶小朋友進入會售這類玩具的店鋪；甚至有外國網民嚴肅地討論起這是否會對兒童造成不良影響，引發兩極化討論。

也有網民不認為事件好笑，不同意在小孩子看得到的地方販售帶有性暗示的模型。

劇情大反轉！父親澄清買玩具真相：原來兒子只想要海星

面對網民的熱議與部分無端指責，這位爸爸發文澄清了整個爆笑真相。原來，兒子根本不是被「宇崎太太」的驕人身材吸引，他真正看中的，只是宇崎月臀部旁邊的那顆小海星！最後兩人只買了爸爸想要的開司景品公仔，兒子則買了一架Tomica MR2玩具車。