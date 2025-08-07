Enako．えなこ．Comiket．Cosplay｜還有人記得去年旺角信和中心壞冷氣，長期上演「臭汗祭」嗎？行商場太臭可以選擇撤退，但在動漫節等大型活動排隊、人迫人時遇上「洛杉磯狐人隊」球員，臭味就算戴了口罩也聞到，真的是避無可避、只能死忍。日本的大型動漫同人活動Comiket，就與知名女Cosplayer Enako (えなこ)合作，出奇招預防「臭汗祭」發生！



Enako苦肉計勸宅男勤沖涼預防惡臭

日本方面，近日遇上連續近40度的高溫天氣，將於8月16至17號舉行的大型同人活動Comiket（C106）大會，已預計到會場將臭氣熏天，特別找Cosplay女王Enako合作，重新利用她在（C102）推出的風侶系列寫真，製作了一張名為「一齊沖涼啦」的性感出浴宣傳照，以「軟功」奉獻動漫迷「去Comiket前請洗澡」，乖乖聽話的朋友仔，更可在入場時獲得Enako的出浴Poster！

Enako「我真係好鍾意沖涼」系列出浴照

+ 12

在Enako性感的浸浴照下面，更有一段呼籲：

不要去找不洗澡的理由。洗澡是為了你自己，也為了身邊的人。現在，大家都需要以正確的頻率泡澡。正是在你感到疲憊或覺得麻煩的時候，更應該洗個澡。 在家裡的浴缸又好、公共澡堂或溫泉也好……有各種各樣的洗澡方式，就算嫌麻煩，也請稍微鼓起勇氣，最少也可以用花曬沖一沖。 洗澡普及委員會．Enakonya

香港旺角信和中心在2023至2024年因日久失修，連續出來天花塌石屎情況，2樓全層中央冷氣壞了幾個月仍無更換安排，隨著香港天氣日漸濕熱，更傳出信和中心發生「臭汗祭」，有途人因太臭太迫，卻無法在人堆中脫身，最終在地上嘔吐的事件。

如何預防體味問題？

1）保持個人清潔：尤其是夏天或出汗多時，最好在起床出門前也洗一次。

2）攜帶備用衣物：衣服有汗就換， 大型活動期間甚至可以準備內褲更換。

3）使用香體產品：先用乾毛巾抹物，再使用酒精紙巾、體香劑、止汗劑牌可抑制汗味。

4）注意飲食：少吃重口味、油膩、辛辣食物，多喝水。

5）生活作息定時：別過份通頂打機不休息，作息要有規律，促進新陳代謝。

6）加強通風：室內活動時注意環境的通風，避免悶熱。可帶風扇仔或紙扇。

《遊戲王》對戰比賽｜嚴禁出陰招「臭走對手」

日本方面其實不單是動漫節活動，在對戰卡比賽場不時都臭氣沖天。不少日本卡鋪也以衛生為由，禁止有體味的玩家入店。《遊戲王》對戰比賽中，更曾屢次出現玩家體味過重，對手難以忍受而中止比賽的情況，後來更有人刻意用體臭作為武器，迫對手投降。後來大會特別更改賽例，可要求為體臭嚴重的玩家出局。

「中途退出女玩家」円香 @Madoka_ygo 回文

鳥山明真係先知，早在《龍珠》早期已經想到用體臭攻擊。

日本眾籌出卡牌戰士專用三合一沖涼液｜祈望令卡圈空氣清新

身型、飲食、生活習慣都會影響體味。另外，天氣熱時單靠晚上回家洗一次根本不夠，最好就是早上出門前再沖一次身、洗一次頭。日本美容品牌「株式会社 lushtree企劃」為打破遊戲王卡、Pokemon卡社賽場長期臭氣沖天的狀況，在 CAMPFIRE 眾籌平台展開募款，希望推出一款專為卡牌戰士（TCG玩家）而設的三合一全身清潔液「オキテスグノ:||」（其實是日文、意思是：起身就去洗啦），一支可當成沐浴露、洗臉亂、二合一洗頭水，希望減少沖涼的步驟。

三上悠亞原偶像時代所屬｜SKE48曾派香體噴霧及酒精紙巾

與美少女偶像見面，女fans多數都會盛裝參加，但不少男fans麻，穿著奇裝異服都算了，很多都不沖涼洗頭，偶像們又不能擺出臭臉做反應，只能默默忍受。前AV女優三上悠亞（原名鬼頭桃菜）仍是現役偶像時，她所屬的女團SKE48就決定不忍，成員自發在SNS上呼籲fans要注重衛生，甚麼在場內免費提供香體噴霧及酒精紙巾，跪求宅宅們進場前先進行「淨身」。

日本偶像SKE48 成員曾自發買止汗香薰放在會場，跪求宅宅們進場前先清潔身體。

宅男真的特別臭嗎？

為什麼會有「動漫宅、卡牌玩家」體味較重的印象？這個問題其實牽涉到「刻板印象」和一些生活習慣的現實狀況：

長時間室內活動：動漫、卡牌等興趣多半需要長時間待在室內（如卡牌店、同好會、展覽會場），身體活動量低，容易出汗但不易散發。

生活作息不規律：熬夜、飲食不規律、愛吃重口味（泡麵、速食等）會影響身體代謝與汗液氣味。

衛生習慣有差異：有些人因為宅在家，洗澡頻率較低或對清潔不重視，這會導致體味加重。

人多通風差：大型活動會場本身就有人滿為患，空氣流通也不好，體味容易累積。

刻板印象放大效應：社會整體對御宅族有種負面印像，一兩個案例就會被無限放大。Enako與Comiket的意思不是說宅男特別臭，而是希望大家更加注意衛生，打破社會對Otaku的刻板印象。