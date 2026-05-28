美國寶可夢卡店遭鏈鋸大盜盜竊！嫌犯現場割傷留血跡遭秒速破案
撰文：黃浩晉
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美國Pokémon（寶可夢）卡店被盜 | 近年，隨著寶可夢集換式卡牌遊戲（TCG）日漸火熱，導致二手市場與黃牛的瘋狂炒作，讓一張張普通的卡牌漸漸脫離兒童玩具的範疇。硬生生將這些卡牌變成了新一代投資者眼中的「實體比特幣」。甚至有人不惜為此走上犯罪的道路。
有暴利的地方，就有悍匪。33歲的Clayton Warren因在西棕櫚灘的集換式卡牌商店Collection Realm實施了一起盜竊案。
Clayton Warren於5月21日晚間，企圖闖入Lake Park的一間卡牌專賣店盜竊。起初，Warren嘗試用石頭砸碎玻璃窗，但未能成功，隨後竟然掏出一把充電式鏈鋸強行切割玻璃窗，在切割過程中甚至還誤傷自己於現場留下了自己的血跡，但最後還是成功潛入該店進行盜竊。
店主事後翻查閉路電視片段，估計被盜走的寶可夢卡牌總值約12,000美元（約9.3萬港元）。不僅如此，店主在5月19日的錄像中亦發現疑似Warren的身影，顯示他事前曾刻意到場「踩點」視察環境。
不過，這名「鏈鋸賊」很快便自食其果。調查人員透過閉路電視拍下的私家車車牌，加上他在鋸開玻璃時不慎割傷、於現場留下的血跡DNA，迅速鎖定其身份，隨後登門將其拘捕。最終Clayton Warren被落案起訴「入屋盜竊罪」及「盜竊罪」兩項罪名。
近年來寶可夢卡因價格持續飆升，已成為收藏市場中的高價商品，也讓卡店逐漸成為竊賊目標。除了黃牛問題外，相關竊盜案件也明顯增加，而這些也漸漸成為提起寶可夢卡就不自覺浮現到腦海的標籤。