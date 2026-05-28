美國寶可夢卡店遭鏈鋸大盜盜竊！嫌犯現場割傷留血跡遭秒速破案

美國Pokémon（寶可夢）卡店被盜 | 近年，隨著寶可夢集換式卡牌遊戲（TCG）日漸火熱，導致二手市場與黃牛的瘋狂炒作，讓一張張普通的卡牌漸漸脫離兒童玩具的範疇。硬生生將這些卡牌變成了新一代投資者眼中的「實體比特幣」。甚至有人不惜為此走上犯罪的道路。



隨著寶可夢集換式卡牌的火熱，實體門店也逐漸增多。（CollectionRealm）

有暴利的地方，就有悍匪。33歲的Clayton Warren因在西棕櫚灘的集換式卡牌商店Collection Realm實施了一起盜竊案。

Clayton Warren被控使用鏈鋸闖入商店，偷走價值 12,000 美元的寶可夢卡牌。（KSL）

有人因寶可夢卡的暴利而走上犯罪的道路。（AI生成）

Clayton Warren於5月21日晚間，企圖闖入Lake Park的一間卡牌專賣店盜竊。起初，Warren嘗試用石頭砸碎玻璃窗，但未能成功，隨後竟然掏出一把充電式鏈鋸強行切割玻璃窗，在切割過程中甚至還誤傷自己於現場留下了自己的血跡，但最後還是成功潛入該店進行盜竊。

店主事後翻查閉路電視片段，估計被盜走的寶可夢卡牌總值約12,000美元（約9.3萬港元）。不僅如此，店主在5月19日的錄像中亦發現疑似Warren的身影，顯示他事前曾刻意到場「踩點」視察環境。

不過，這名「鏈鋸賊」很快便自食其果。調查人員透過閉路電視拍下的私家車車牌，加上他在鋸開玻璃時不慎割傷、於現場留下的血跡DNA，迅速鎖定其身份，隨後登門將其拘捕。最終Clayton Warren被落案起訴「入屋盜竊罪」及「盜竊罪」兩項罪名。

寶可夢集換式卡牌（TCG）已經從純粹的童年愛好漸漸變成「實體比特幣」。（AI生成）

近年來寶可夢卡因價格持續飆升，已成為收藏市場中的高價商品，也讓卡店逐漸成為竊賊目標。除了黃牛問題外，相關竊盜案件也明顯增加，而這些也漸漸成為提起寶可夢卡就不自覺浮現到腦海的標籤。