《007：初露鋒芒》首日狂賣150萬套　玩家激讚：近年最佳之作

由IO Interactive打造的全新占士邦（James Bond）遊戲《007：初露鋒芒》（007 First Light）才剛正式推出，就交出相當亮眼的成績單。官方宣布，本作上市後首24小時銷售已突破150萬份。



《007：初露鋒芒》的故事在講什麼？

《007：初露鋒芒》剛正式推出，就交出相當亮眼的成績單。（Steam）

《007：初露鋒芒》是由《刺客任務》（Hitman）系列開發商IO Interactive負責開發與發行的敘事型動作冒險遊戲，故事聚焦於年輕時期的占士邦，描寫他如何從一名尚未成熟、充滿衝勁的MI6新人，一步步成為日後傳奇代號「007」的起源故事。官方也將本作定位為一段重新想像的占士邦起源篇，讓玩家親自體驗他「Earn The Number」的過程。

除了銷售成績亮眼之外，《007：初露鋒芒》目前也獲得相當不錯的評價，Metacritic頁面顯示，媒體均分為87分，玩家分數則來到8.8分，Steam玩家評價也達到「極度好評」。

占士邦遊戲新作獲Steam玩家極度好評▼▼▼

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廣受好評！近年最好的007遊戲

評論特別稱讚IO Interactive沒有只是把《刺客任務》的玩法直接套上007，而是打造出一款真正屬於占士邦的遊戲，普遍認為，《007：初露鋒芒》將《刺客任務》系列擅長的開放式關卡、潛入玩法與自由解法，結合更具電影感的爆破場面、追逐戲、槍戰與近身格鬥，讓玩家既能感受到沙盒潛行的即興樂趣，也能享受線性動作大片般的爽度。

評論特別稱讚IO Interactive沒有只是把《刺客任務》的玩法直接套上007。（Steam）

不少評論也將本作形容為「占士邦幻想」的完整遊戲化。從槍戰、爆炸、陰謀、政治角力，到跑車、遊艇、Q部門科技、Moneypenny、M，以及充滿魅力的角色與世界各地的華麗場景，《007：初露鋒芒》幾乎把影迷熟悉的經典元素全部放進遊戲裡，有評論甚至直言，這不只是近年最好的占士邦遊戲，更可能是自《黄金眼007》之後，最能代表007電玩化的一次成功回歸。

而玩家端的反應也相當熱烈，有人稱讚本作「劇情很棒、非常投入感、過程很精彩」，也有人認為它成功把年輕占士邦的魯莽、叛逆與潛力呈現出來，讓這位尚未完全成熟的情報員更有成長空間。也有玩家表示，本作的開放關卡提供了大量即興發揮的可能，讓每次任務都像是一場可以自由演出的間諜電影。

當然，《007：初露鋒芒》並非完全沒有缺點，部分玩家認為遊戲仍有一些限制，例如火力規則、部分劇情安排或玩法深度仍有進步空間，但整體來看，多數評價仍認為本作成功補上了占士邦遊戲長年缺席的空白。

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