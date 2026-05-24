打字就能暴打敵人！格鬥遊戲《鍵盤火柴人戰士》預計今年登Steam

近日，獨立開發團隊Good Knight Collective公開了一部名為《Keyboard Warrior Stickman》（暫譯：鍵盤火柴人戰士）的作品，這是一款主打「打字」的動作遊戲，玩家將操作火柴人在各種充滿懷舊感的場景中戰鬥，和一般格鬥遊戲不同的是，玩家並不是透過搖桿指令或按鍵組合來出招，而是要快速輸入畫面上出現的文字，藉此打出攻擊、連段與各種華麗招式。



一邊打字一邊暴打敵人！

《Keyboard Warrior Stickman》在戰鬥過程中會跳出各種文字提示，玩家只要正確輸入，就能讓角色發動攻擊。

《Keyboard Warrior Stickman》（暫譯：鍵盤火柴人戰士）是一款主打「打字」的動作遊戲。（翻攝自YouTube@alexevaldez）

《Keyboard Warrior Stickman》更多遊戲畫面：

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這些提示文字有些是像「This is a typing game.」這類簡單句子，也有預告片中出現的經典Evanescence歌曲歌詞，相當考驗玩家的手速。

除了基本輸入文字之外，遊戲也把Enter、Tab、空白健、Caps Lock等鍵盤按鍵設計成特殊動作，讓整個戰鬥節奏更接近高速動作遊戲。官方也強調，遊戲會鼓勵玩家越打越快，透過持續輸入來維持連段與戰鬥氣勢。

Windows XP經典桌布變戰場！

說到打字、火柴人，往往會讓人想到從前的網路時代，特別是後者，在當年Flash動畫盛行的時代，網路上隨便搜都有大量的火柴人優質創作。

而《Keyboard Warrior Stickman》的美術風格就是主打懷舊，遊戲場景大量致敬早期電腦與網路文化，其中最吸睛的就是Windows XP經典桌布的草地背景，直接變成火柴人格鬥的戰場。

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除此之外，玩家還能看到角色打到鍵盤上、跳進Microsoft Paint裡，整體風格充滿舊時代桌面作業系統、瀏覽器小遊戲、論壇文化與Flash動畫的味道。

開發團隊也直接將本作形容為一封寫給「老網路時代」的情書。對經歷過Windows XP、網頁小遊戲、論壇簽名圖、火柴人動畫時代的玩家來說，這款遊戲光是視覺風格就相當讓人熟悉。

本作將於2026年登上Steam

《Keyboard Warrior Stickman》目前預計將於2026年登上Steam，但尚未公開確切發售日期。

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