日本機迷二手店購入瑪利歐遊戲「貨不對辦」　網友：你賺到了

逛二手商店「挖寶」是許多民眾的樂趣之一，但有時候挖出來的驚喜可能會讓人不知所措。日本一名電玩迷近日在二手實體店的特價出清區，以極低的價格買下一款Wii經典遊戲《瑪利歐網球GC》（マリオテニスGC）。沒想到興沖沖地開箱後，卻發現裏面的光碟竟是前物主忘記拿出來的「成人影片」。這段荒謬的經歷曝光後，吸引各國網友前往朝聖。



根據日本網友的分享，他日前在一間二手店的「Outlet／Junk（出清／報廢品）」專區尋寶時，目光被一款任天堂的經典大作《瑪利歐網球GC》吸引。更讓他心動的是，這盒遊戲的標價竟然只要銅板價110日圓（約5.4港元）。

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原PO以為自己受到幸運女神眷顧，撿到了大便宜，於是好奇地買下並立刻打開確認內容物。然而，當他掀開遊戲外盒的瞬間，映入眼簾的卻不是熟悉的瑪利歐（Mario）與路易吉（Luigi），而是一片活生生的成人影片（AV）DVD，超展開的劇情讓他當場哭笑不得。

針對遊戲光碟被掉包的大烏龍，日本網友紛紛幽默回應：

「這變成是支援『另一種控制器』的單人遊戲了呢」

「尺寸升級了，給予好評」



還有人直言這筆交易超划算：「變成這樣不是更好嗎？網球在現實生活中也能打，但巨乳大姊姊在現實中可是不存在的啊！」

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不過，也有網友認真對實體遊戲市場的品管感到擔憂，感嘆：「打開發現不是遊戲軟體，這也太糟糕了吧！」這起烏龍事件不僅成為各國社群的熱門話題，也讓不少玩家笑稱，以後買實體光碟可能都得錄影自保，以免遇到這種「驚喜」。

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