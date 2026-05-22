日美女coser神還原Minecraft高壓Creeper！極致手作重現閃電特效

如果《Minecraft》裡最讓玩家心跳加速的怪物真的出現在現實世界，你敢靠近嗎？日本Coser「ぽち」最近就在同人活動上，把經典怪物「高壓Creeper」直接實體化，不只整套服裝還原度高到誇張，連遊戲裡那種詭異又熟悉的移動方式都完整重現，影片曝光後立刻在社群瘋傳，短時間內就衝出近400萬觀看。



其實ぽち去年就曾因為扮成普通版Creeper爆紅，當時她靠著特殊機關，成功模仿遊戲中Creeper一格一格移動的方式，超逼真的動作讓不少玩家瞬間起雞皮疙瘩，甚至還有人一開始誤以為她是男性。沒想到今年她直接進化，把《Minecraft》中更恐怖、帶有高壓電效果的「高壓Creeper」搬進現實，視覺衝擊感直接翻倍。

為了打造遊戲裡環繞在怪物身邊的藍白電流效果，ぽち也公開了這次服裝的製作過程。（X@machiotablog）

為了打造遊戲裡環繞在怪物身邊的藍白電流效果，ぽち也公開了這次服裝的製作過程。她透露整套造型大約花了一星期完成，過程中使用了透明PVC塑膠板，以及帶有光澤感的歐根紗材質，讓整體看起來真的像有電流纏繞在身體四周。從縫線到組裝細節都相當講究，也讓不少網友看完後直呼根本是「手作大神等級」。

ぽち公開了這次服裝的製作過程：

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而最讓玩家佩服的，還是她對細節的執著。除了外型幾乎神複製之外，ぽち還特地保留了Creeper經典的動作節奏，像是先轉頭、再慢慢轉身體的怪異感，以及那種規律又僵硬的步伐，全都和遊戲裡如出一轍。許多玩家看完影片後都笑翻，表示光看到那個移動方式，身體就會自動產生「快逃啊！」的本能反應。

活動當天也吸引大量民眾搶著合照，不少人更認為這可能是目前看過最還原《Minecraft》怪物的Cosplay之一。尤其閃電特效在現實中居然完全沒有違和感，更讓社群狂讚：

「這真的太像了」

「晚上看到真的會嚇到」

「那個走路方式根本精神攻擊」。



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