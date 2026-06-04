鐵拳8最新DLC曝光！地表最強生物範馬勇次郎參戰　明年正式登場

格鬥遊戲界又迎來一個夢幻到近乎離譜的跨界合作！Bandai Namco Entertainment在美國芝加哥舉辦的大型格鬥遊戲賽事「COMBO BREAKER 2026」期間，正式公開《鐵拳8》第三年季票（Season 3）最後一名追加角色，是來自《刃牙》系列、有著「地表最強生物」之稱的男人範馬勇次郎。



「地上最強生物」即將踏入《鐵拳8》戰場！

根據官方公開資訊，範馬勇次郎將作為Season 3的第四名DLC角色登場，預計於2027年初正式推出。他也是繼Season 3的「Kunimitsu」、「Bob」、「Roger Jr.」之後，大軸亮相的最後一位新角色。

範馬勇次郎將作為Season 3的第四名DLC角色登場，預計於2027年初正式推出。他也是繼Season 3的「Kunimitsu」、「Bob」、「Roger Jr.」之後，大軸亮相的最後一位新角色。（YouTube@tekkenchannel）

Season 3角色更新時程：

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Season 3角色更新時程：「Kunimitsu」於2026年5月28日開放早期存取，6月2日正式上線、「Bob」則預定於2026年夏季登場、「Roger Jr.」將於秋季推出、最後由範馬勇次郎在冬季至2027年初接棒大軸登場。

《鐵拳8》自2024年1月登陸PlayStation 5、Xbox Series X|S與PC Steam後，便持續透過DLC擴充角色陣容。第一年追加了Eddy Gordo、Lidia Sobieska、三島平八，以及來自《Final Fantasy XVI》的主角Clive Rosfield。

第二年則陸續帶來Anna Williams、Fahkumram、Armor King與Miary Zo。第三年竟直接把《刃牙》的範馬勇次郎請進戰場，也代表《鐵拳8》的跨界規模再次升級。目前，範馬勇次郎在《鐵拳8》中會如何呈現招式，目前官方尚未公開完整實機畫面。

不過可以想像，他那極具代表性的壓迫感、狂暴打擊、背部鬼面肌肉，甚至各種超規格的怪物級動作，都很有可能成為遊戲中的亮點。

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