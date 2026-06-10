《葬送的芙莉蓮》《鏈鋸人》壁畫兩度被毀 | 吉爾吉斯首都比什凱克的蕭邦街頭，原本因兩幅動漫壁畫而成為許多動漫迷的朝聖熱點，然而這道美麗風景卻在一再的惡意下化為烏有。今年6月當地藝術家Wodyone剛剛耗費大量心力修復好的《葬送的芙莉蓮》、《鏈鋸人》壁畫，僅僅維持一日，竟再度遭到不明人士惡意破壞，Wodyone無奈表示可能將放棄，並喊話惡意破壞的不明人士。



吉爾吉斯首都比什凱克的蕭邦街頭，《葬送的芙莉蓮》中精靈魔法師芙莉蓮的大型街頭壁畫。（Facebook）

吉爾吉斯首都比什凱克的蕭邦街頭，《鏈鋸人》中的女角蕾潔。（Facebook）

回顧事件開端，藝術家Wodyone（阿爾斯蘭．納倫別科夫）於2025年2月率先完成了《葬送的芙莉蓮》中精靈魔法師芙莉蓮的大型街頭壁畫，其後在同年3月，又在旁邊繪製了另一人氣動漫《鏈鋸人》中的女角蕾潔（Reze）。兩幅作品筆觸細膩、色彩飽滿，對動漫角色的神態還原度極高。

今年5月兩幅壁畫由網友分享至海外論壇Reddit而爆紅，爆紅後短短數日隨即遭到首輪破壞，兩幅壁畫慘遭不明人士以黑色噴漆嚴重毀容，角色的五官被徹底抹去。但在全球粉絲的聲援下，Wodyone於5月底承諾會將壁畫恢復原狀。

時間回到近幾日，據X（）平台用家Anime Tweets發佈的貼文，6月9日距離芙莉蓮壁畫修復完成僅僅過了一日，就再度遭受破壞，破壞者依然用黑色噴漆將芙莉蓮的臉部無情掩蓋，連旁邊的蕾潔壁畫及近期新創作的《鏈鋸人》女角瑪奇瑪都受到波及。這種近乎病態的針對性破壞行為，徹底引爆不少網民的怒火，有人痛斥：「這已經不是惡作劇，而是對藝術家赤裸裸的欺凌。」對於一部探討時間與生命意義的動漫作品而言，其壁畫在現實中的「壽命」竟如此短暫。

Wodyone在得知第二次破壞後，雖然感到失望與疲倦，但仍然將壁畫修復好，並在個人社交平台發表聲明，正式宣佈為這場風波劃上句號。他在帖文中表示：「我想到此為止了，夥伴們。我還是把顏料用在新的作品上吧。至於做這件事的人，如果你正在讀這篇文章，而且你還剩一點男子氣概，就寫信給我。」

該貼文下有網友留言：「身為瑪奇瑪的粉絲，我能理解為什麼有人會討厭她，但是你到底是誰，為什麼討厭弗雷裡倫？ ？ ？ ？ ？」，「為什麼有人會破壞藝術家的作品？這太不酷了，兄弟，而且也很沒男子氣概。」

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