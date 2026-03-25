鏈鋸人第2部大結局網民評價兩極（內含劇透）｜人氣漫畫《鏈鋸人》（Chainsaw Man）第2部「學園篇」，正式在2026年3月25日於《少年Jump+》以第232話迎來大結局！這段長達3年8個月的連載突告完結，讓全球動漫迷大感錯愕，甚至有網民罵：「這結局的不負責任，比《我推的孩子》更爛尾；相比下《咒術迴戰》結局已算很好。



重置時間線震撼粉絲｜淀治依然是處男

最終回劇情充滿戲劇性，波奇塔為了拯救淀治（又名：電次）免受蟲之惡魔吞噬，竟選擇吞下自己的心臟抹除自身存在。這舉動直接觸發了「時間線重置」，故事回歸到第一話的起點，但世界卻變得更美好，柏瓦、那由多和三鷹等角色都過著幸福生活。波奇塔那句「在沒有我的世界繼續做夢吧」，一路追看的忠實讀者有人直呼催淚、有人卻認為非常不負責任：「明明終於有女孩想跟淀治做愛了，卻來個重置時間線，追了《鏈鋸人》差不多8年，我和淀治一樣，仍然是處男…」

鏈鋸人 231話官方免費收看版截圖

鏈鋸人232話網民評價：是神作還是爛尾？

針對這個突如其來的重置結局，各大中文及日文討論區（如LIHKG、PTT、Reddit及5ch）的評價呈現極端兩極化。有一派網民大讚藤本樹的安排充滿詩意，認為結局有《JoJo的奇妙冒險 石之海》的感覺，電次終於能享受平凡人的小確幸，為角色帶來真正的救贖。然而，另一派粉絲則感到非常失望，直指結局明顯「爛尾」及過於倉卒。反對聲音主要批評第2部後期劇情暴走、太多伏線未解（例如岸邊到底去了哪裡？），更認為這種重置抹殺了第1部累積下來的感動，令人大失所望。

鏈鋸人 231話官方免費收看版截圖

第三部會推出嗎？刺客篇動畫確認製作

雖然第2部評價好壞參半，但不可否認《鏈鋸人》依然擁有極高話題性，現時在第2部第232話完結的公告中，集英社與作者藤本樹均未有提及任何關於第3部連載的計畫。現階段處於「既沒有說會出，也沒有說不出」的懸空狀態。想重溫漫畫劇情的讀者，現時《少年Jump+》亦正開放第2部限時免費試閱，絕對是補完劇情細節的好時機。

少年JUMP+官方電子漫畫平台｜《鏈鋸人》第2部現正全套免費任睇

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至於動畫化方面的腳步就不會停下來，緊接超高人氣的劇場版《蕾潔篇》，官方已落實製作電視動畫續集《刺客篇》！