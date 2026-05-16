《Forza Horizon 6》(極限競速：地平線6）澀谷+富士山賽道91分好評｜《Forza Horizon 6》由今天起有部份玩家可率先試玩，各種試玩gameplay片亦上載到YouTube了。今次《極限競速：地平線 6》認真識玩，用心製作了「澀谷街頭」+「富士山路」兩條日本賽道，吸引了大量熱愛《狂野極速3：東京甩尾》那半真半假日本街景的老外玩家，直接延續了系列連續四代超過90分的神話，整體評分高達91分。



終於來到日本舞台？澀谷街頭與富士山美景超震撼

美國荷里活最受歡迎的賽車電影《狂野極速》，歷代人氣最高的其實是日本外傳《東京甩尾》，當中那半真半假的日本風景、在澀谷站外大型過路處甩尾，都令人印像難忘。《Forza Horizon 6》就非常食腦地利用這種「偽日本風」，製作組將繁華的澀谷十字路口和壯麗的富士山直接搬進遊戲裡。地圖細節做得非常誇張，基本上跟上一代墨西哥地圖的頂級水準平起平坐。看著超過550款精細還原的跑車在東京街頭狂飆，那種視覺享受絕對是一流。

山路競速與誇張機甲對決夠過癮

玩賽車遊戲最怕一直跑圈會悶。這次加入了兩條獨立活動線，一邊是傳統常規賽事，另一邊是深度探索日本在地文化。我們不僅能親自體驗刺激的街頭山路競速，甚至還有疑似1：1「GunXXX」巨大立像，這完完全全就開正歐美日本宅的胃口，有趣！

甚至還有疑似1：1「GunXXX」巨大立像，這完完全全就開正歐美日本宅的胃口，有趣！

網民有期待：希望追加京都大阪地圖

各大評測也有提到一些扣分位。最明顯是初期比賽節奏偏慢，開局需要點耐性。整個遊戲進程結構跟前幾代差不多，沒有那種大刀闊斧的突破。對我來說最可惜的一點，就是首發版本竟然沒有收錄京都和大阪。而且部分語音對白聽起來不太自然，有時會稍微讓人出戲。

留意：以下為AI生成的《Forza Horizon 6》大阪賽道想像圖、非官方圖片

AI生成的《Forza Horizon 6》大阪賽道想像圖、非官方圖片

《Forza Horizon 6》幾時有得玩

遊戲定在2026年5月19日正式推出，Xbox Series X/S和PC玩家可以第一時間入閘。最驚喜是官方確認年內會登陸PS5，大家終於可以一齊享受飆車的樂趣了。

遊戲名稱：《Forza Horizon 6》（極限競速：地平線6）

發售日期： 2026年5月19日

登陸平台： Xbox Series X/S、PC（確認年內登陸 PS5）

遊戲背景： 日本（包含澀谷、富士山等知名地標）

收錄車款： 超過 550 輛高精度建模車輛

特色玩法： 雙軌進程系統、山路競速（Touge）、機甲競速表演賽