遊戲直播扼殺《生化危機》銷量？三上真司回應：好作品不怕被劇透

遊戲實況盛行多年，但關於「玩家看完實況就不買遊戲了」的爭議始終沒停過。不過被譽為《生化危機》（Resident Evil）之父的三上真司顯然對此完全不擔心，甚至曾對這個問題給出超霸氣答案，讓不少玩家至今仍津津樂道。



日本搞笑藝人兼人氣遊戲實況主狩野英孝，近日在電視節目中分享過去的一段經歷。他表示自己長期在YouTube進行遊戲實況，也取得了Capcom的授權，可以直播遊玩《生化危機》系列作品。不過隨著實況內容逐漸深入，他開始產生一個疑問：當觀眾透過直播看完劇情、解開謎題，甚至知道所有關卡流程後，是否會因此降低購買遊戲的意願？

「《生化危機》之父」三上真司。（Wikipedia）

這個問題一直放在他心裏，甚至讓他一度擔心自己是不是反而傷害了遊戲。因此當他有機會與三上真司本人對談時，特地把這個困惑提出來，甚至做好了如果對方介意，就停止實況《生化危機》的心理準備。然而三上真司的回答卻完全出乎他的預料。

《生化危機》系列宣傳相片與遊戲截圖▼▼▼

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面對「實況會不會影響銷量」這個問題，三上真司直言，如果觀眾只是看別人玩一遍就已經滿足，那就代表那款遊戲本身只有這樣的價值而已。對他而言，真正優秀的作品不會因為劇情被看過或謎題被破解就失去魅力，因為玩家想要的從來不只是觀看，而是親自操作、探索與體驗遊戲帶來的樂趣。

這番話也讓狩野英孝印象深刻，直呼三上真司實在太帥氣了。他透露，對方不但沒有反對實況，反而鼓勵他盡情遊玩、開心分享，因此自己後來直播《生化危機》時也少了許多顧慮。

更有趣的是，狩野英孝後來還曾向另一位遊戲界傳奇人物，被稱為《勇者鬥惡龍》之父的堀井雄二詢問相同問題。沒想到兩位大師的想法幾乎如出一轍，都認為真正有魅力的遊戲，不會因為玩家提前知道內容就失去吸引力。

「《勇者鬥惡龍》之父」堀井雄二。（Wikipedia）

在實況文化已成為現代遊戲生態一部分的今天，三上真司這段發言也再次引發玩家討論。有人認為好的遊戲就像電影、小說或音樂，即使知道結局仍願意反覆體驗；也有人認為這正是經典作品能歷久不衰的原因。

畢竟對許多玩家來說，看實況或許能了解一款遊戲，但真正拿起控制器親自踏入那個世界，依然是完全不同的感受。

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