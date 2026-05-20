疑似生化危機9：安魂曲Ada Wong新DLC模型流出 美人臉上長皺紋
撰文：黃浩晉
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近日，「生化危機9：安魂曲」在網上流傳出了一組疑似Ada Wong新DLC的圖片。其中有著讓許多生化迷魂牽夢縈的女角——Ada Wong (艾達王)，只不過不同於第二，第四集中的造型，本次網上流出的圖片中似乎可以看出Ada與Leon一樣，臉上長出皺紋、留下了歲月痕跡。
在這四張流出圖中最讓玩家在意的無疑就是系列人氣魚色：Ada Wong
從圖中可以看出Ada Wong依然使用經典紅黑配色與貼身剪綵服裝，一身紅色高領無袖針織衣服配以黑色戰術皮褲，手持手槍依舊冷峻幹練。同時可以看到圖片左上角的標註為Ada Wong （Survivor）其中（Survivor 生還者）這一字樣也很耐人尋味。
除此之外，還有另外三張流出圖片分別是，三位身穿修女服飾的角色，做出祈禱的姿勢。還有衣著乾淨整潔，撐著拐杖的婆婆和身穿黑色風衣代號「Damian」的男性角色。
針對這起鬧得沸沸揚揚的流出事件，Capcom目前仍保持沉默，尚未發表任何官方聲明，其真實性仍有待時間檢驗。即便如此，該傳聞早已在玩家社群中掀起軒然大波，其中「艾達·王是否會再度現身」以及「是否推出專屬獨立劇情DLC」，無疑成為目前討論度最高的兩大核心焦點。不知道玩家們認為如何呢？
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