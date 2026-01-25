PS5+Xbox+Switch2竟合體？國內DIY高手製神機　一鍵切換免換線

大神總是在民間。中國硬件Up主「小寧子XNZ」打造了一台集Playstation5、Xbox Series s和Nintendo Switch 2於一體的定製主機——Ningtendo PXBOX 5。



該系統共用一個電源、一個HDMI輸出接口和一個散熱系統，頂部按鈕可在幾秒鐘內切換當前運行的平台。

小寧子XNZ的初衷，是希望能夠在一台設備上暢玩平台獨佔遊戲，而無需頻繁地在三台不同的主機之間切換。購買三款主機不僅費錢、佔地方，還會造成線纜雜亂。

她以蘋果Mac Pro為藍本，發現其三角形設計，非常適合緊湊地容納三款遊戲主機。

因此，所有主機都被拆解到只剩內部組件，主板被保留了下來，散熱器和電源被移除，取而代之的是，小寧子XNZ開發了一套統一的系統來處理它們。

其構想是將三塊PCB板分別固定在三角形的三條邊上，底部風扇同時為三塊板散熱。這實際上與Xbox Series X的散熱方式非常相似，都是自上而下散熱。

小寧子XNZ以此建模並3D打印了一個三角形散熱器，但使用CNC銑削這種複雜設計的成本太高。

這裏她採用了一種「失蠟鑄造法」，也稱失泥鑄造法，這是中國一項古老的金屬加工技術，它能以相對低廉的成本打造出精美複雜的結構。這種工藝能夠保持精細的表面細節，並實現其他工藝難以企及的複雜造型。 而且，整個過程也相當簡單。

小寧子XNZ使用的是塑料（PLA），並在其表面塗覆一層厚厚的耐熱材料。加熱後，內部柔軟的材料會熔化或燃燒殆盡，留下一個空腔，可作為真正的模具。此時，將熔融金屬注入其中，金屬會迅速凝固，從而得到所需的金屬結構。

底座也需要納入考慮範圍，因此XNZ將其拆解，取出小型主板並將其裝入定製的3D打印外殼中。這個外殼顯著減薄，並採用彈簧式機構來彈出連接Switch 主機，底部配有用於連接底座的USB-C接口。

內部組件的最後一部分是電源。XNZ測量發現，PS5和Xbox的待機功耗均低於5W，滿載功耗最高為225W。因此，只要不同時運行多個遊戲，一個 250W的電源就可以同時為這三台主機供電。

XNZ還為設備添加了一些裝飾部件，例如木質飾件和「Ningtendo PXBOX 5」的標籤。最後，她在設備頂部加裝了一個大按鈕，該按鈕連接到Arduino控制器，按下即可在三個遊戲機之間切換。成品完成後，XNZ在她的電視上進行了測試，一切運行正常。

從Switch 2上的《咚奇剛蕉力全開》切換到PS5上的《妖精的尾巴》只需要大約三秒鐘，但這裏有個問題，不能同時運行兩個遊戲， 必須先關閉當前主機上正在玩的遊戲，然後再按下切換到另一個主機的按鈕，否則電源會過載跳閘。

另一個需要注意的地方是Xbox和PS5都沒有光驅，這意味着它們只能玩數字版遊戲。

不過瑕不掩瑜，這仍然是一款極具創意的一體機。至少，它滿足了很多人的夢想。

【本文獲「快科技」授權轉載，微信公眾號：mydrivers】