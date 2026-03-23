Resident Evil 9 Requiem評測｜里昂回歸＋雙主角30週年巔峰作

Resident Evil 9 Requiem／生化危機（惡靈古堡）9 安魂曲 評測｜記者在遊戲推出後花了一點時間爆機 Capcom 的年度大作《生化危機 9：安魂曲》（Resident Evil Requiem，以下簡稱 RE9）。遊戲自發布以來便承載了系列 30 週年的光環，首次投入約 12 小時完成爆機，並為了挖掘更隱藏要素而累積達 30 小時的重複遊玩後，必須感嘆，這不僅是一部續作，更是一場關於生存恐怖革新。Capcom 在本作中採用了「二元對立」的設計邏輯，試圖在第一人稱的幽閉恐懼與第三人稱的動作美學之間，尋找一個完美的平衡點。



Resident Evil 9 Requiem評測 里昂回歸！

雙視角的博弈：從葛蕾絲的無力絕望到里昂的戰術宣洩

本作最引人注目的創新莫過於雙主角、雙視角的並行架構。新主角葛蕾絲（Grace Ashcroft）的章節將玩家拉回了《生化 7》那種令人窒息的主觀視角。身為一名 FBI，但葛蕾絲並不具備系列老兵那種超人般的格鬥技巧，她的戰鬥充滿了不確定性。當遊玩葛蕾絲章節時，感受最強烈的是「資源的極致壓抑」。每一發子彈的消耗都伴隨著劇烈的心跳，而環境音效在 3D 音訊技術的加持下，讓那些藏在牆壁後的怪物磨牙聲顯得極其真實。葛蕾絲的玩法更傾向於潛行與環境互動，這種回歸初心的恐怖感，成功地重塑了生存恐怖遊戲應有的敬畏心。

葛蕾絲在故事內探索時尤其覺得無力絕望

隨後，劇情巧妙地將接力棒交給了傳奇角色里昂（Leon S. Kennedy）。51 歲的里昂在本作中顯得更為老練，視角也隨之切換為經典的越肩視角。當操作里昂重新踏入葛蕾絲曾經瑟瑟發抖的場景時，那種從「獵物」轉變為「獵人」的代差感，是近年來在動作遊戲中體驗過最出色的節奏控制。里昂標誌性的體術與全新的格擋機制，讓玩家在經歷了數小時的極度緊張後，能透過精準的爆頭與華麗的圓規踢獲得極大的心理補償。

戰神里昂回歸

技術之巔：RE Engine 在次世代與掌機端的優化神話

Capcom 對於 RE Engine 的壓榨已達到了驚人的地步，在 PS5 Pro 上，遊戲開啟光線追蹤與路徑追蹤後，依然能維持極其穩定的 60fps 表現。光影在腐敗牆面上的反射效果，以及雨水打在里昂皮夾克上的物理質感，都展現了 2026 年頂尖的 3A 級水準。更令人驚訝的是本作在 PC 版的適配性，即便不依賴 DLSS 等 AI 補償技術，中高階顯示卡依然能跑出極高幀率。

遊戲在PS5 Pro、電腦上都展示出頂尖的質素

值得一提的是，本作在次世代 Nintendo Switch 2 上的表現簡直非常出色的優化案例。雖然在解析度上有所取捨，但憑藉著先進的 AI 超取樣技術，掌機模式下的畫面細緻度超出了預期。尤其是在狹窄室內場景，動態模糊與光效的處理讓手提遊戲機玩家也能體驗到不亞於家用主機的沉浸感。這對於推動 3A 大作進入手提移動領域具有里程碑意義。

30週年的重量：隱藏要素與重複遊玩解析

雖然 12 小時的初次爆機流程顯得節奏緊湊，但真正讓這款遊戲發光發熱的是那後續的重複遊玩價值。遊戲中埋藏了大量與拉昆市事件、Umberlla 陰暗面相關的文獻檔案。在第二次遊玩時，刻意選擇了高難度模式，發現怪物配置與地圖路徑會發生微妙的變化，極大地提升了挑戰性。此外，解鎖里昂與葛蕾絲之間的通訊彩蛋，補完了兩人在 30 年間各自的心路歷程，這對於從 1996 年就開始追隨系列的玩家來說，是極致的情懷回饋。

在遊戲的後半段，劇情將兩人的命運緊緊聯繫在一起，這種敘事張力在最終關卡的「雙人合擊」中達到了巔峰。雖然部分玩家可能會認為這種切換打斷了恐怖感的持續性，但記者認為，這正是《RE 9 安魂曲》成功的關鍵。它不強迫玩家在恐怖與動作之間二選一，而是利用「雙視角」機制，讓兩者互為支撐。葛蕾絲章節累積的壓力和恐懼，在里昂章節中轉化為推動玩家前行的動力，這種精妙的結構設計，無疑讓 RE9 成為了系列史上最平衡的一部作品。

總結：生存恐怖的未來已然到來

總結這評測體驗，《生化危機 9：安魂曲》是一份完美的30週年禮物。它利用領先的圖形技術營造出前所未有的視覺奇觀，同時在遊戲性上大膽求變。儘管某些 Boss 戰的設計略嫌公式化，且劇情的某些轉折帶有傳統的灑狗血色彩，但其優異的優化、雙主角視角的創新以及對系列世界觀的深度挖掘，都使其無愧於「安魂曲」之名。

希望之後可以加入更多有趣的DLC隱藏要素