昨日（18日）一條爆旋陀螺影片在Threads瘋傳，片中有位一段爆旋陀螺對決影片，大家都在討論片中一位金色短髮、身穿黑色大U領短袖Tee、左手戴上露指手套的「爆旋陀螺女戰士」，超型發射陀螺的短片。雖然不少網民是被其身材吸引，但真正的陀螺鬥士，就大讚她出招夠氣勢，猶如《龍珠Z》的「18號」，最終還找到她的真身，原來她不並是「人造人」，而是以《最強對魔忍》角色扮演而頗有名氣的香港女Cosplayer。



3 2 1 go shoot！影片來源（Threads）

爆旋陀螺女戰士真實身份到底是誰？

網民順藤摸瓜一查，發現她絕對不是普通玩家，女戰士真身是香港資深Cosplayer Li.E（IG@li.e2272)，她在本地動漫圈早就打響名堂，現時是一名全職角色扮演創作者。她用心經營個人品牌，日常收入主要來自發售實體寫真集、數碼電子書，以及出席各大動漫展覽。被網民起底後她更加IG Story自諷「而家大家都知我偷懶走咗去玩陀螺」。

（https://www.instagram.com/li.e2272/ 限動截圖）

為甚麼網民會封她為香港最強對魔忍？

如果你平時有去香港動漫電玩節（ACGHK）或者Rainbow Gala（RG），你很大機會見過她的真身。Li.E最為人熟悉的代表作，就是專注還原遊戲《對魔忍》系列角色。她多次以井河淺蔥的經典緊身衣造型驚艷全場，衣服細節和身段的還原度極高，每次出場都會瞬間成為全場攝影師的焦點。

Li.E最為人熟悉的代表作，就是《對魔忍》角色井河淺蔥，近日更首次遠征日本Comiket。（https://www.instagram.com/li.e2272/ 圖片）

Li.E最為人熟悉的代表作，就是《對魔忍》角色井河淺蔥，近日更首次遠征日本Comiket。（https://www.instagram.com/li.e2272/ 圖片）

Li.E最為人熟悉的代表作，就是《對魔忍》角色井河淺蔥（https://www.instagram.com/li.e2272/ 圖片）

Li.E最為人熟悉的代表作，就是《對魔忍》角色井河淺蔥，近日更首次遠征日本Comiket。（https://www.instagram.com/li.e2272/ 圖片）

Sonic子（https://www.instagram.com/li.e2272/ 圖片）

Macross F 的庫蘭·庫蘭（Klein Klan）（https://www.instagram.com/li.e2272/ 圖片）

LoveLive的東條希（https://www.instagram.com/li.e2272/ 圖片）

Cosplayer Li.E instagram（IG@li.e2272)