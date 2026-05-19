近日爆旋陀螺界出現不少受歡迎的女玩家。其實她們參與活動的心態和大家一樣，純粹想拿着精心改裝的陀螺找同好對戰。不過大家都很清楚，無論是打遊戲機、玩卡牌還是看地下偶像，女玩家身邊總會出現一些熱情過頭的追求者…今日，Threads又花生…一位女玩家突然被平日一起玩陀螺的男性戰友送上「BX49蒼龍突擊」及鮮花卡示愛，事件太突然只能上Threads求建議。



戰友送上人氣新貨BX49連鮮花示愛該怎樣處理？

女Coser Alena最近在Threads上發文求助，說遇到一個過分熱情的男戰友。本以為大家可以單純切磋戰術，結果對方不僅主動搶購 Alena 曾出stroy呻想買的熱門新貨「BX49蒼龍突擊」，更附上鮮花和心意卡示愛。事主大喊無奈，買陀螺的錢對方又不肯收，擔心以後很難再以戰友身份相處。這件事馬上引來大批同好圍觀，連男方光顧的花店和玩具店也順水推舟留言宣傳😂似乎大家並不真的很擔心女玩家的情況，大家都是抱著「食花生」來看熱鬧。

Alena Threads 相片（alenacosplay）

Alena Threads 截圖（alenacosplay）

Alena X 上的Cosplay相片：https://x.com/CosplayAlena

Alena X 上的Cosplay相片：https://x.com/CosplayAlena

爆旋事爆旋了！來比武招親吧！

有網民認真回應，幸好男方沒有瘋狂到在公開場合示愛，雙方還有下台階，女事主不妨給予一個正面的回覆，坦白表達自己的真實感受。

不過大家想要的，當然是爆笑回應：有人笑言正價買到BX49的都是真男人，應該接受追求😆 又提議舉辦「比武招親」或者「天下第一爆旋大會」來爭奪芳心。網民搞笑指出，不如直接對戰一場，他贏了你就做他女朋友，你贏了他就做你男朋友。這種輸贏都要拍拖的規則，根本沒有給女方拒絕的餘地，極度惹笑。

事件來源：alenacosplay Threads戶口

Alena Threads 截圖（alenacosplay）

Alena Threads 截圖（alenacosplay）