世界盃2026｜夏蘭特化身鎧之巨人？偕美斯麥巴比爆發上演領域展開

2026世界盃小組賽進入白熱化階段，而本屆賽事最具話題性的三大招牌球星美斯（Lionel Messi）、麥巴比（Kylian Mbappé）與夏蘭特（Erling Haaland），在第一輪小組賽中已上演驚奇，分別完成「帽子戲法」與「梅開二度」，而在第二輪中狀態依然火熱，三人再度同時上演「梅開二度」。



三大巨星再度同日「領域展開」！

阿根廷、法國與挪威三隊分別取勝，三位超級巨星不只各自扛起進攻火力，也讓本屆金靴獎競爭瞬間升溫。美斯目前以5球暫居射手榜首位，麥巴比與夏蘭特則同以4球緊追在後。

三大巨星彷彿約好一起進入爆發模式，讓世界盃舞台直接變成頂尖強者彼此較勁的熱血戰場。（hatonesimp@instagram）

三大巨星彷彿約好一起進入爆發模式，讓世界盃舞台直接變成頂尖強者彼此較勁的熱血戰場。而三人再度上演梅開二度，動漫迷也將他們與人氣動漫《咒術迴戰》改編動畫的三大強者領域展開名場面做出連結。

一直都是迷因創作焦點的夏蘭特也被拿來與《進擊的巨人》的角色做組圖，網友將夏蘭特在首戰對決伊拉克極具壓迫感的衝刺姿勢與「鎧之巨人」的圖片拼在一起，竟一點都不違和，也讓人感嘆：「他真的就是一頭猛獸！」

網友將夏蘭特在首戰對決伊拉克極具壓迫感的衝刺姿勢與「鎧之巨人」的圖片拼在一起。（X@AnimexTwts）

另外，麥巴比也一直被傳出是《BLUE LOCK 藍色監獄》角色「朱利安．洛基」的原型，該名角色在作品中是「新世界11傑」之一，同為法國足球選手，擁有「超速神童」的美名，同樣是年紀輕輕就成為足壇的超新星。

麥巴比也一直被傳出是《BLUE LOCK 藍色監獄》角色「朱利安．洛基」的原型（X@bluelockrensuke）

芥見下下也是美斯鐵粉！

值得一提的是，《咒術迴戰》作者芥見下下過去就曾在《週刊少年Jump》卷末留言透露，自己身體不適時，連電影與文字都難以追完，卻會反覆觀看美斯的比賽精華，只能說GOAT的魅力真的是無法擋。如今網上出現美斯、麥巴比與夏蘭特同日梅開二度宛如三大領域展開，對熟悉《咒術》的球迷來說，這個連結也就更有意思了。

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