JUMP前總編炮轟現代漫畫太爛：偏離核心方向　多部熱門作品中槍

陪伴無數人成長的週刊少年JUMP，自1968年創刊至今誕生過無數神作，從《海賊王》、《火影忍者》到《鬼滅之刃》，幾乎每個世代都有屬於自己的青春回憶。不過，曾擔任JUMP前總編輯、被視為傳奇編輯人物的鳥嶋和彥，最近卻對現代漫畫毫不留情炮轟，甚至直接點名《鬼滅之刃》、《咒術迴戰》、《鏈鋸人》等人氣作品，引發動漫圈熱議。



根據外媒《ScreenRant》報道，鳥嶋和彥日前在意大利拿坡里（Napoli）的Comicon Napoli 2026動漫展接受訪問時，直接表示「現在的漫畫很爛」，認為如今的漫畫產業早已偏離原本該面向孩子的核心方向。他甚至直言，現在很多作品根本已經不是給小朋友看的。

曾擔任JUMP前總編輯的鳥嶋和彥。（Comicon官網）

談到近年的熱門作品時，鳥嶋和彥也完全沒在客氣，像是鬼滅之刃、咒術迴戰以及鏈鋸人全都被點名。他認為現在漫畫最大的問題，就是旁白與解釋性台詞太多，讓閱讀節奏變得拖沓，甚至強調「一頁漫畫本來就應該3秒內能看完」。

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除了文字量暴增外，他也提到如今漫畫家越來越少重視跨頁設計，原因在於現代讀者大多透過智慧型手機閱讀漫畫，創作者自然也跟著改變作畫方式。但在他眼中，這樣的變化反而讓漫畫失去原本應有的閱讀魅力。

而提到經典長壽作品時，鳥嶋和彥則認為像海賊王這類從1997年一路連載至今的作品，雖然影響力驚人，但篇幅實在過於龐大，對孩子來說並不容易入門。不過他仍稱讚作者尾田榮一郎是真正充滿熱情的漫畫迷，也佩服對方在角色塑造上投入的大量心力。

鳥嶋和彥稱讚尾田榮一郎是真正充滿熱情的漫畫迷，也佩服對方在角色塑造上投入的大量心力。（《海賊王》漫畫截圖）

相較之下，他認為龍珠才是真正成功的少年漫畫範本，因為鳥山明當年刻意將故事簡化，讓所有年齡層都能輕鬆理解。不過講到40周年新作龍珠大魔時，他卻火力全開，痛批作品「背叛了龍珠」，認為節奏太慢、內容愚蠢，甚至直言第一集毫無意義，還忍不住質疑。

到底怎麼通過審核的。

鳥嶋和彥最後也點出他認為目前日本漫畫界最大的危機，就是讀者年齡層持續老化。許多漫畫家現在更傾向替成年人創作，而不是孩子，導致作品越畫越複雜、字數越來越多，甚至連漫畫售價都變高。他坦言，現在不少漫畫對孩子來說已經失去吸引力，而這樣的情況若持續下去，未來恐怕連下一代漫畫家都難以誕生。

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