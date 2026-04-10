繼CCD相機後　有線耳機內地翻紅　Jennie等名人帶動＋可DIY成潮物

無線藍牙耳機稱霸多年後，曾被視為「時代眼淚」的有線耳機正以驚人勢頭重回大眾視野。根據調研機構Circana報告顯示，有線耳機在經歷長達五年的銷售下滑後，於2026年前三個月銷售額強勢反彈20%。這股由年輕族群帶動的復古潮流，讓這條細長的白線從純粹的聽歌工具，搖身一變成為社群平台上熱議的「時尚單品」。



明星帶頭引領、Y2K風潮 銷量翻倍

綜合大陸媒體報導，近來「有線耳機穿搭」在大陸社群媒體熱度飆升，相關筆記已超過10萬條，多家數碼店鋪銷量翻倍。

「有線耳機穿搭」在內地社交媒體熱度飆升。（截取自小紅書）

四川成都一家數碼集合店店長透露，近三個月店內有線耳機銷量翻了兩倍，部分售價僅約30元人民幣的爆款設計，上架三天即售罄，購買者多為追求Y2K（千禧風格）穿搭的18歲至25歲年輕女性。

分析認為，這股復古趨勢是一種「時尚輪迴」，或與全球明星的青睞息息相關。包含澳洲男星艾洛迪（Jacob Elordi）、超模哈蒂德（Bella Hadid）、韓星Jennie等多位名人，頻頻帶著有線耳機出鏡，讓白線成為低成本卻高辨識度的造型單品。

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此外，有線耳機重獲青睞的核心在於其無可比擬的「確定性」與高性價比。有線耳機更解決了無線耳機的兩大痛點：續航焦慮與容易遺失的風險。網友感嘆：

插上就能聽，丟了不心痛。

且實體線路更具備一種「社交屏蔽」功能，能清晰發出勿擾信號。而相較於市售藍牙耳機如AirPods 4售價高達999元人民幣，有線版本的價格僅需其七分之一。

華中科技大學社會學院副教授胡鵬輝指出，有線耳機的走紅反映了當前青年消費邏輯的轉變。在追求個性與差異化的時代，年輕人開始拒絕權威與標準化產品，有線耳機因其稀缺感與可DIY性（如編織包線、貼紙改造），成為展現個人態度的「賽博配飾」。

雖然部分網友苦笑表示「手機已沒耳機孔」，但這股結合實用主義與小眾審美的潮流，已讓有線耳機重新站上潮流舞台的中央。

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