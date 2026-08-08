《蠟筆小新》正男遭全網公審封「二五仔」！IVE張員瑛抽到都嫌棄

雖然是虛構人物，但這種個性真的很討厭？電影《蠟筆小新：奇奇怪怪！我的妖怪假期》將於8月13日上映！原本只是《蠟筆小新》中個性膽小、愛哭的「春日部防衛隊」成員，沒想到最近竟意外成為Threads最紅的話題。



佐藤正男近期遭到台灣網友大規模「公審」，從劇場版到動畫的各種「背叛朋友」橋段全被翻出，甚至掀起「一人一個討厭正男片段」接龍，讓這位陪伴觀眾超過30年的五歲角色，被冠上「二五仔」、「叛徒飯糰頭」、「撿角小孩」等封號。

佐藤正男近期遭到台灣網友大規模「公審」，從劇場版到動畫的各種「背叛朋友」橋段全被翻出。（《蠟筆小新》截圖）

更有趣的是，這股「討厭正男」風潮其實早就在韓國延燒多年，就連BLACKPINK成員 Jisoo、aespa成員Karina都曾公開表示，自己最不喜歡《蠟筆小新》的角色就是正男。

Threads掀起「公審正男」熱潮！

起因是一名網友整理出正男歷年在劇場版中的表現，認為他只要遇到利益、誘惑或危險，就容易動搖甚至出賣朋友，引發大量網友共鳴。隨後越來越多人加入「一人一個討厭正男片段」接龍，把動畫、電影中的經典橋段一一翻出，讓正男意外成為近期最具話題性的動漫角色。

網友分享討厭正男的一個片段：

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劇場版黑歷史全被翻出「背刺朋友」成最大罪狀

不少網友整理出正男在多部劇場版中的「黑歷史」，認為他堪稱春日部防衛隊裡最容易背叛朋友的人。

像是在《風起雲湧！光榮燒肉之路》中，正男為了幾塊高級燒肉，直接把夥伴的行蹤告訴黑道；《夕陽下的春日部男孩》中，他因沉迷電影世界，甚至一度忘記小新等人，甘願留在當地生活；《功夫小子～拉麵大亂鬥～》則因習得極意拳後逐漸迷失自我，差點成為反派角色。

除此之外，網友還翻出他曾為了零食出賣朋友、偷偷藏食物、把媽媽送的重要手帕拿去討好酢乙女愛、嫌棄阿呆收藏，甚至搬家時沒有第一時間告訴春日部防衛隊等劇情，讓留言區出現「二五仔」、「長大一定很可怕」、「根本最容易黑化的人」等吐槽。

愛哭又戀愛腦？也有人替五歲的正男緩頰

正男原本的人物設定，就是雙葉幼稚園裡膽小、容易緊張、愛哭的小男孩，也是春日部防衛隊中最沒有自信的一員。他暗戀酢乙女愛，夢想成為漫畫家，平時也經常被妮妮抓去玩家家酒。

網友排名最討厭動漫角色，排名第二就是正男。（threads@didiao_myshanji）

不少網友認為，他遇事總是哭哭啼啼、關鍵時刻容易退縮，甚至會因利益或戀愛衝昏頭，因此很難讓人喜歡。不過，也有不少觀眾替正男說話，認為他終究只是五歲的小孩，本來就還不成熟，「大家不要對幼稚園小朋友要求這麼高」、「他還有很多成長空間」。

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韓國早就掀起「討厭正男」風潮！Jisoo、Karina都曾公開點名

事實上，「討厭正男」並不是近期才出現的現象。BLACKPINK成員Jisoo過去曾在直播中被問到最不喜歡《蠟筆小新》的哪個角色，她毫不猶豫回答「正男」。Jisoo表示，自己平時會試著理解每一位角色的立場，但唯獨正男總是在關鍵時刻讓朋友失望，因此一直無法喜歡這個角色。

aespa成員Karina也曾在節目中提到，自己最受不了的就是正男，還特別點名《風起雲湧！光榮燒肉之路》中正男背叛夥伴的橋段，讓不少韓國網友笑稱「原來大家想法都一樣」。

張員瑛抽到正男秒垮臉！意外成為最新迷因

除了Jisoo和Karina，IVE成員張員瑛日前到日本旅遊時，也因抽《蠟筆小新》角色周邊意外加入話題。當時她滿心期待能抽到自己喜歡的角色，沒想到打開竟是正男，只見她瞬間愣住、露出哭笑不得的表情，甚至蹲下抱頭，一旁工作人員也忍不住笑出聲。

影片曝光後迅速在韓國、日本與台灣社群瘋傳，不少網友笑說「連張員瑛都不想抽到正男」、「抽到正男根本是節目效果」。

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