蠟筆小新劇場版｜注入印度曲風超爆笑　Phoebus招積演歹角有驚喜

《蠟筆小新劇場版：超華麗！灼熱的春日部舞者》於上星期香港日本同步上映。由橋本昌和導演執導，以擁有多元文化的印度為背景，打造系列首部以印度及歌舞為核心的電影，將友情、笑料、音樂及舞蹈共冶一爐，打造出《蠟筆小新劇場版》史上最豐富之作！而香港版更配合Cloud雲浩影與P1X3L隊長Phoebus賣力聲演，將趣味提昇。以下就為大家數數今集幾個亮點。



今次加入印度元素，多場大型歌舞唔少得。（《蠟筆小新劇場版》劇照）

阿呆成為焦點主角

在《蠟筆小新》系列中，首次由鼻涕掛臉、沉默寡言的阿呆擔任劇場版共同主角！這位深受觀眾喜愛的乖寶寶角色因這次印度旅程中，因被一鼓神秘力量影響，搖身一變成為「暴君」，展現前所未有的性格反差，為故事增添懸念與情感深度。

阿呆今次搖身一變成為「暴君」，展現前所未有的性格反差。（《蠟筆小新劇場版》劇照）

寶萊塢風情濃厚

電影首次以印度為故事背景，呈現其豐富多元的文化，從香辣咖喱、印度烤餅(饢)到印式熱鬧市集，再到充滿活力的寶萊塢歌舞場面。製作團隊親赴印度取材，細緻還原當地街頭風情、傳統服飾及節慶氛圍，為觀眾帶來一場今個暑假最獨特的異國視覺盛宴。

大象都係印度一個重要象徵。（《蠟筆小新劇場版》劇照）

Phoebus聲演有驚喜

日語版集結頂級聲優，包括小林由美子（野原新之助）、山寺宏一、速水獎，賀來賢人以及搞笑組合Viking客串配音。曾為《咒術迴戰》中的釘崎野薔薇及《藥師少女的獨語》子翠聲優瀨戶麻沙美亦為新角色增添活力。粵語版則由新生代人氣偶像雲浩影（Cloud）飾演萬人迷偶像「艾莉安娜」，而吳啟洋（Phoebus）就獻聲演戲中歹角「烏魯夫」，語氣招積，聲線又介乎走音之間，既搞笑又唯肖唯妙。

吳啟洋（Phoebus）就獻聲演戲中新角色「烏魯夫」。（《蠟筆小新劇場版》劇照）

吳啟洋（Phoebus）配音時語氣招積，聲線又介乎走音之間，既搞笑又係新嘗試。（大會提供）

春日部防衛隊大顯身手

本片首次融入系列史上最大規模的歌舞場面，將寶萊塢獨特的動感節奏與春日部防衛隊的幽默可愛動作完美結合。從街頭表演到盛大舞會，除了場景上的視覺震撼外，搭配屬於不同角色的插入曲與超華麗歌舞的表演，場面令人熱血沸騰。

寶萊塢獨特的動感節奏與春日部防衛隊的幽默可愛動作完美結合。（《蠟筆小新劇場版》劇照）

友情與團結的溫暖主題

本作故事核心聚焦在春日部防衛隊為拯救隊友——於旅途中發生異變的阿呆而展開的冒險旅程。在笑點滿滿的搞怪劇情中，電影yi傳遞了友情、團結與勇氣的溫暖訊息，適合各年齡層觀眾共鳴。

Saucy Dog熱力主題曲：《Spice》

日本搖滾樂團Saucy Dog獻唱主題曲《Spice》，其熱情奔放的曲風與印度歌舞節奏完美契合。主唱石原慎也以「不忘童年夢想及初衷」為靈感創作，賦予歌曲深刻而動人的情感，點出電影主旨外亦增添了一層感染力。