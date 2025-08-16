蠟筆小新 CASETiFY 聯乘系列｜永遠5歲、愛與靚姐姐親近的《蠟筆小新》主角野原新之助、深得一家大細喜愛，如今小新要在你的手機殼上跳「屁屁舞」了！《蠟筆小新》與配件品牌CASETiFY首次聯乘合作，於8月20日開賣多款有趣的手機保護配件，特別推薦小新屁屁3D手機座、將它裝在手機上、心情都會特別好！



>>立即購買CASETiFY x 蠟筆小新最新聯乘系列 😍 <<

即睇更多CASETiFY 聯乘系列

Chiikawa｜《反斗奇兵》30週年特別版｜七龍珠Z｜更多不同系列

百變小櫻展香港站第2期 直擊2大新打卡位｜會員積分9折換購門票

將小新最愛元素通通放入手機殼

《蠟筆小新》自1990年由已故日本漫畫家臼井儀人創作以來，已經拍了超過1,200集動畫、25部以上電影，最新一部電影《蠟筆小新劇場版超華麗灼熱的春日部舞者》亦正在香港上映，所以這個系列推出時機正好！

它完全捕捉了小新的個性和他最愛的事物，忠實的小狗夥伴小白、他最愛的零食吉祥物鱷山先生，豬仔不理不理左衛門、動感超人等等。綠x粉紅主調，配搭小新標誌性的紅黃色服裝，視覺效果相當搶眼。

童心未泯！蠟筆小新 CASETiFY 聯乘系列｜小新屁屁3D手機座超爆笑

童心未泯！蠟筆小新 CASETiFY 聯乘系列｜小新屁屁3D手機座超爆笑

必買品1：3D屁屁舞手機支架

靈感來自小新經典的屁屁舞動作，3D立體且以軟膠製作，支撐手機之餘，又可當是「出氣公仔」篤他屁屁，兼具治癒功能！HK$549

>> 立即購買 <<

蠟筆小新 CASETiFY 聯乘系列 必買品1：3D屁屁舞手機支架 HK$549

必買品2：零食盒AirPods 耳機保護殼

以小新最愛零盒「Chocobi」為外型，是一款AirPods Pro 藍牙耳機3D保護盒，印花上的鱷山先生更是由小新親自cosplay，好玩又實用。HK$429

>> 立即購買 <<

蠟筆小新 CASETiFY 聯乘系列 必買品2：零食盒AirPods 耳機保護殼 HK$429

必買品3：小新角色手機掛繩

近一兩年，CASETiFY 推出動畫聯乘系列時，公仔小物手機掛繩都是搶手佞，小新這款不單色彩繽紛，更有齊小新喜歡的角色吊飾作點綴，必買。HK$509

>>立即購買<<

蠟筆小新 CASETiFY 聯乘系列 必買品3：小新角色手機掛繩 HK$509

必買品4：小新巧克比抱枕

這款朱古力夾心小食「巧克比」是小新最愛，系列有個軟棉棉勁好攬的「巧克比抱枕」，上色極似真的食物。HK$429

>> 立即購買 <<

蠟筆小新 CASETiFY 聯乘系列 必買品4：小新巧克比抱枕 HK$429

進擊的巨人展FINAL香港站門票開售｜睇200幅原畫｜買香港首賣精品

其實產品當然都齊款：手機殼、AirPods殼、Apple Watch錶帶、無線充電器、手機支架、卡套支架、充電器、充電座、手機掛繩，甚至連手提電腦保護套、MacBook和iPad保護殼都有。價格從HKD 119到HKD 789不等。

>>立即購買CASETiFY x 蠟筆小新最新聯乘系列 😍 <<

即睇更多CASETiFY 聯乘系列

Chiikawa｜《反斗奇兵》30週年特別版｜七龍珠Z｜更多不同系列



蠟筆小新 CASETiFY 聯乘系列其他產品，價格從HKD 119到HKD 789不等。

+ 1

8月20日起，於 CASETiFY 官網或全線 CASETiFY STUDiO 門市開售。購買兩件或以上的蠟筆小新 CASETiFY產品，加族限量貼紙包一份。