《蠟筆小新》長大後看更有感？盤點8部必追經典動畫竟藏社會百態

大家知道每年的10月28日是「國際動畫日」嗎？它的由來是為了紀念1892年世界上第一部動畫影片在巴黎首次展出。而說到動畫作品，我們每個人的童年，一定也都有漫畫與動畫的陪伴，這些回憶也讓我們在長大以後，仍能在充滿想像力的世界裏延續做夢的幻想，以及從動畫中學習到各種生活態度、處事觀念等等。



今回，JUKSY就要帶各位一起認識動畫史上重要的「第一次」，並回顧「那些年我們童年追過的動畫」！

世上第一部動畫影片《可憐的比埃洛》（Pauvre Pierrot）在法國巴黎展出。（圖/翻攝自維基百科）

回顧動畫史的「第一次」 還有那些童年追過的動畫：

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世上「第一部」動畫影片

為了紀念1892年的今天，法國人埃米爾．雷諾（Charles-Émile Reynaud）在法國巴黎展出世上第一部動畫影片《可憐的比埃洛》（Pauvre Pierrot），於是世界動畫協會將10月28日定為國際動畫日；埃米爾其實還發明了活動視鏡影戲機以及投影活動視鏡，1907年他甚至設計出三維效果的立體電影，可以說是電影領域以及設備的先鋒人物。

動畫史上的「第一個」你知道嗎？

在世界動畫史上，有幾個重要的「第一次」里程碑。第一部動畫片誕生於1900年，是由J・Stuart Blackton製作的美國動畫片《迷人的圖畫》（The Enchanted Drawing），他因為是世界上最早製作出動畫片的製片人之一，而被譽為「美國動畫之父」。而在1916年時，世界上出現了第一部彩色動畫片，這部作品是派拉蒙影業公司發行的《湯默斯．凱特首次露面》。這些都是動畫發展初期重要的里程碑。

有聲動畫始祖米奇、米妮「第一次」亮相

你還記得米奇手握舵輪、吹著口哨的經典動畫畫面嗎？1928年，華特迪士尼公司首部聲畫同步動畫片《汽船威利號》（Steamboat Willie）在美國上映。除了是世界上第一部全對白的有聲動畫片，也是米奇和米妮的首次亮相，這個畫面已成為動畫史上的重要里程碑。

世界上「第一部」寬銀幕動畫片！

還記得兩隻狗狗吃同一根意大利麵的經典浪漫場景嗎？這個畫面其實出自世界上第一部寬銀幕動畫片。這部作品是華特迪士尼公司在1956年製作的《小姐與流氓》(Lady and the Tramp)，動畫的甜蜜愛情故事除了深值人心，更象徵了動畫技術在影像呈現上的一次重要突破。

童年追過的動畫：

1. 《名偵探柯南》

「真相永遠只有一個！」從黑衣組織到各種離奇案件，柯南這位永遠的小學生已經陪伴我們走過數不清的歲月。儘管故事線不斷延長，但每當聽到那句經典台詞，或看到他戴上蝴蝶結變聲器時，我們都能瞬間回到童年追劇的時光。

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2. 《多啦A夢》

多啦A夢的百寶袋裏，裝的不只是道具，更是我們對「如果能實現」的所有想像。從竹蜻蜓到時光機，這部作品教會我們友情與勇氣，也讓我們相信，儘管我們可能都成了大雄，打開電視總有一個機器貓朋友在守護著你。

3. 《蠟筆小新》

這部動畫絕對是長大後看會更有感！小新永遠用他無厘頭又真實的態度面對各種荒謬無比的日常。他的「屁股見光外星人」和各種大人世界的OS，總能讓人會心一笑。長大後才發現，《蠟筆小新》更適合長大後的我們看。

4. 《我們這一家》

「歡迎來到～我們這一家！」花家四口的相處雖然平凡卻最珍貴。這部動畫的內容充滿了親情與友情的瑣事。簡單可愛的畫風與平易近人的生活化情節，是它最大的特色，讓我們在吵吵鬧鬧的日常中，感受到最真實的幸福與溫暖。

5. 《烏龍派出所》

永遠都在想著賺錢發財的兩津勘吉，他的各種無厘頭發明和爆笑日常，承包了我們童年的所有笑點！這部動畫總能用一種極度誇張的「ㄎㄧㄤ」方式，呈現出社會百態。這部動畫教會我們偶爾脫線，也是一種面對生活的幽默。

6. 《魔法亞媽》

《魔法亞媽》濃濃的台灣味與回憶殺，巧妙描寫了祖孫間的年齡代溝，刻畫了台灣的溫暖人情味。片中呈現的中元普渡、放水燈等傳統民間信仰，展現出濃濃的台灣味。片中不少台詞都成為七八年級生的童年回憶殺！

7. 《櫻桃小丸子》

小丸子用她懶散又樂觀的態度，陪伴我們度過許多悠閒時光。這部作品沒有複雜的劇情，只有最純粹的童年日常、和爺爺間的深厚情感。它提醒著我們，人生不用追求大富大貴，簡簡單單的幸福，才是最難得的禮物。

8. 《男兒當入樽》

「教練，我想打籃球！」這句話是多少人的青春回憶？《男兒當入樽》不只是籃球漫畫，它教會我們團隊合作、熱血奮戰和永不放棄的精神。無論重看幾次，都能被櫻木花道的單純和流川楓的帥氣所感動，那份青春的悸動永遠不會褪色！

感謝這些動畫讓我們的生活充滿了奇蹟，動畫的魔法不滅，讓我們在長大之後仍然可以有一些時間可以做夢，如果你有時候感到壓力太大，不妨回頭看看那些「老朋友」吧！

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