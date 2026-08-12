Marvel Tokon Fighting Souls評測4vs4共用體力機制顛覆格鬥標準｜放棄傳統後台回血機制，《Marvel Tokon: Fighting Souls》讓同隊4名參戰超級英雄共用同一條血量。這款格鬥新作憑藉極具衝擊力的動漫風格視覺效果，一推出便搶盡焦點。這種顛覆常規的大膽設定，究竟是為了大幅降低新手入門門檻，還是反而會讓線上戰局變得更加混亂不堪？馬上為你實測這款格鬥大作的對戰體驗。



四人組隊共用血條系統

傳統團隊格鬥遊戲的必備元素，往往是將殘血角色換到後方慢慢回復，藉此延長生存時間。本作打破這項鐵律，同隊四名角色必須共用同一條生命值。這項改動大幅簡化了遊戲的介面顯示，成功避免四對四比賽動輒拖延過久的沉悶局面，更順手移除了傳統組隊格鬥的最大門檻——強迫玩家精通多名角色。

《Guility Gear》開發廠商 Arc System Works深知格鬥新手的難題，玩家不必一開始就死記硬背所有英雄的招式。只要專心練好單一英雄，例如熟悉 Spider-Man 的高低段混合攻擊、基礎實用連段，以及利用蛛絲在畫面中靈活移動的技巧，單憑一己之力也能在線上對戰中打出漂亮成績。門檻大幅降低，體驗極度爽快。當然，精心組建陣容依然有其巨大價值。透過角色切換打出高度協同效應，整體的戰術深度會以幾何級數上升。玩家可以隨心所欲地逐一加入新戰術，而不需要在起步階段就被龐大的系統壓垮。

全新支援角色解鎖機制

遊戲的支援系統無疑是一項極度考驗肌肉記憶的挑戰，比賽初期雙方其實只能各派兩名角色上陣，其餘隊友處於完全鎖定狀態。玩家必須透過輕攻擊連段、將對手逼入角落引發場景轉換或撞牆、成功使出投擲技，甚至輸掉一個回合，才能讓隱藏隊友現身。觸發條件五花八門，變數極大。

即使是曾遊玩多款Marvel系列與其他組隊格鬥遊戲的資深老手，面對本作繁複的支援規則依然會感到手忙腳亂。進場前，玩家還要為英雄分配 Leader、Shooter、Vertical 或 Assault 等不同戰術定位。中立狀態下呼叫支援不消耗任何能量，但若要在攻擊命中後呼叫隊友補刀，則需要強制消耗一格 Assemble 能量，時機判定頗為嚴格。按錯即敗。容錯率極低。遊戲更設有主動換人系統，允許玩家在支援角色出現在畫面時短暫接管控制權，進一步推高了操作上限。

動漫風格視覺與戰鬥表現出色

這次廠商將西方超級英雄完美融入日系動漫的美學之中，每一次出拳、每一次發超必，畫面的張力都推向極致。所有參戰角色都充滿強烈的個人風格，例如Spider-Man 利用蛛絲在半空中靈活擺盪，甚至能懸掛在半空誘騙對手使出防空技，再順勢反擊。動作行雲流水，視覺效果滿分。

而其他超級英雄的招式設計同樣充滿巧思，Storm 能夠輕易操控天氣來推拉場上的物件與敵人。最誇張的是她能在半個螢幕外，用狂風把對手直接抓過來接上指令投擲。各種華麗的視覺特效交織在一起，配合隨戰況改變的動態適應性背景音樂，讓每場對決都充滿極高觀賞性。部分經典地點為藍本的動態舞台更支援互動式破壞與場景切換，打擊感拳拳到肉。

多姿多彩遊戲模式

除了一貫的故事及街機模式外，還有一些有趣的「小遊戲」類模式，如ARCADIA RUMBLE以及ALL-STAR ARENA，前者玩家可以組隊後，先以Q版的角色狀態在地圖上與其他玩家「大亂鬥」，雖然過程簡單，但要取「星」的難度亦不低。然後再進入對戰場地，在限時之內不斷擊敗對手來賺取星數，最後5場比試後取得最多星數為之取勝。遊戲難度看似不高，但要掌握取高分技巧亦不簡單，值得挑戰；而後者「ALL-STAR ARENA」則是不同的生存模式不斷戰鬥，合適喜歡挑戰的玩家。

總結

格鬥遊戲的高操作門檻一直讓不少新玩家卻步本作透過共用血量大幅降低了前期的組隊負擔，卻又在支援與換人系統上保留了極度深奧的戰術探索空間。這種易學難精的雙層設計，為改編作品立下全新的操作標準。