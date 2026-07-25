惡魔城40週年正傳Castlevania：Belmont's Curse巴黎現場試玩評測｜陪伴無數機迷成長的經典動作遊戲《惡魔城》終於迎來40週年正傳大作《Castlevania: Belmont's Curse》。新作不僅打破了傳統視覺框架，更破天荒地將除魔舞台搬到了中世紀的法國巴黎。今次製作團隊銳意為玩家帶來耳目一新的意式恐怖美學，配合極高節奏的戰鬥系統與全新加入的長鞭擺盪機制，準備讓一眾機迷展開一場自由度極高的非線性狩獵之旅。記者就在遊戲正式推出前數個月，被邀請於巴黎搶先試玩新作，以及與一眾開發者了解遊戲更多深入背景，令各位機迷對遊戲了解更深！



記者早前直擊巴黎舉行的Castlevania：Belmont's Curse試玩會，現場氣氛一流！

記者於巴黎這座浪漫之都進行了約4小時的深度遊玩，故事時間線設定在經典作德古拉之咒的23年後，特雷弗與賽法的女兒Rose Belmont成為了今次可操作女主角。

今次實測的是STEAM版本

負責開發的團隊憑藉以往製作極致動作遊戲的豐富經驗，賦予了Rose極度流暢的操作手感。她在戰鬥時的機動性極高，能夠在空中向多個方向靈活揮動武器，配合快速前衝閃避與後撤步，讓用家能夠輕易穿梭於敵兵的攻擊空隙之間。這種高速且充滿彈性的節奏，為這款歷史悠久的經典IP注入了強大的生命力。

今集40週年正傳作的故事時間線設定在德古拉之咒的23年後，特雷弗與賽法的女兒Rose Belmont為今次的女主角。

全新長鞭擺盪與武器配搭玩法

長鞭向來是Belmont家族最具代表性的象徵，但在本作中，長鞭的定位出現了革命性的轉變。它已經超越了傳統的單一攻擊框架，轉化為極具戰略價值的牽引與移動裝置。用家可以利用長鞭勾住場景中的特定懸吊點進行高速擺盪，甚至能直接將角色拉近遠處的敵人身邊。記者在這4小時試玩過程中，利用長鞭可以發現不少「隱藏」路線，令遊戲的探索性大為提升。

長鞭成為主要的飛馳及移動工具

基本先以長劍作攻擊

另外遊戲收錄了7款截然不同的近戰武器，每一款都能與長鞭的牽引動作產生獨特的連擊效果。例如裝備長劍時可以施展貫穿敵陣的突刺，換上拳套則能使出將對手擊飛至半空的昇龍拳，而大劍更會釋放極具破壞力的大範圍旋風斬。

每當擊破一位boss後便可以獲取其中一項能力

魔法塔羅牌與非線性狩獵探索

除了琳琅滿目的物理武器，繼承了母親強大魔法血統的Rose同樣精通各類強大絕技。遊戲內建了一套名為秘儀的魔法系統，玩家在擊敗大型首領後便能奪取對方的專屬能力，例如從墮落者身上取得聖十字架迴旋鏢，或是從梅杜莎處獲得將敵人石化的死光。這些法術更可以透過完成特定挑戰來獲取點數，進行針對性升級以提升實戰威力。

在地圖探索方面，為了支撐起至少15小時的主線遊玩時間，開發團隊捨棄了單向直落的過關模式。整個巴黎被設計成一個錯綜複雜的立體迷宮，用家需要像獵人般在街區中尋找環境線索，透過收集隱藏在牆壁裂縫後的關鍵遺物，逐步解開下一個強敵的隱藏位置。

每一位boss都是非常經典的魔物

在故事中利用不斷取得的新能力，來解決不同的障礙。

地圖相當巨大，如要完全探索完成，相信至少要花十多廿個小時。

專訪Evil Empire團隊

許多資深玩家在首次接觸《Castlevania：Belmont's Curse》宣傳片段時，最直接的反應通常是畫面風格的劇變。有別於過往系列慣用的暗黑像素藝術，今次開發團隊大膽改用色彩豐富的立體動畫渲染技術。

KONAMI與負責開發的Evil Empire團隊指出，這種視覺風格的轉變絕非隨意為之，背後其實是為了迎合全新世代的遊玩需求。遊戲主打極度爽快的戰鬥體驗，玩家需要頻繁利用長鞭在複雜的場景中進行高速擺盪與突進。為了確保用家在眼花繚亂的移動過程中依然能準確辨識畫面中的各種微小細節與敵人動作，採用高對比度的色彩配搭便成為了遊戲設計上的必要手段。

雖然畫面色彩變得異常鮮艷，但開發團隊強調整體設定並不等同於削弱了遊戲原有的黑暗氛圍。他們在美術設定上大量汲取了意大利恐怖電影的靈感，特別是著名導演Dario Argento極具代表性的Giallo風格作品。透過深邃而刺眼的紅色調與強烈的光影對比，遊戲成功營造出一種壓抑、奇異且令人毛骨悚然的獨特氣氛。這種看似艷麗實則隱藏著極度危險的視覺反差，巧妙地與惡魔城系列一貫的驚悚基調完美融合，為用家帶來了前所未見的感官衝擊。

今次遊戲相當比起以往更加亮麗

Castlevania為何選址巴黎？

除了視覺風格的革新，遊戲的舞台設定同樣迎來了重大突破，從過往大家熟悉的羅馬尼亞地區轉移至1499年的法國巴黎。不少用家或許會聯想到這項改動是否與早前熱播的串流平台動畫影集有關聯，但製作團隊已明確澄清，本作的劇情與動畫版並沒有直接綁定。他們的最終目標是為整個遊戲系列開創一個全新的正史篇章。巴黎這座城市本身便擁有眾多舉世聞名的哥德式建築，高聳的尖塔與陰暗的石板街道，正好為德古拉的再度甦醒提供了絕佳的發揮舞台。

玩家可以在優美的巴黎街景及城堡內冒險

加上開發商Evil Empire本身就是一家位於法國的本土遊戲工作室，這份得天獨厚的地利優勢讓他們對當地的歷史底蘊與文化特色有著極為深刻的理解。製作團隊在構建遊戲世界觀時顯得更加游刃有餘，能夠將真實的歷史建築細節巧妙融入關卡設計之中。時間線落在1499年亦具有十分深遠的象徵意義，這一年正好代表著十五世紀的終結，同時也是新時代的開端。這種世紀交替、充滿未知變數的背景設定，正好與本作年僅20歲出頭的年輕主角Rose即將面對全新世代挑戰的處境互相呼應，為整個除魔故事增添了更豐富的戲劇張力。

單一主角Rose探索機制如何？

既然本作的時間點設定在經典作的數十年之後，不少機迷自然會好奇傳奇英雄特雷弗是否會再次拿起長鞭參與這場跨世紀戰鬥。官方對此給出了非常明確的答案，表示Rose Belmont將會是本作唯一的可操作主角。玩家將會全程以這位年輕女獵人的視角展開冒險，親身見證她在血雨腥風中的成長與蛻變過程。針對遊戲的探索機制與地圖規模，製作團隊透露了相當具體的情報。以正常的遊玩節奏計算，單純完成主線故事便需要至少15小時的遊戲時間。假如玩家渴望發掘隱藏在巴黎街頭巷尾的所有秘密並達成百分之一百的探索進度，所需的遊玩時數將會大幅延長。

15小時非線性狩獵與長鞭機制

針對今次地圖的廣闊程度以及全新引入的移動機制，開發團隊帶來了極具野心的設計理念。首先在遊戲時長方面，即使是用家只專注於推進主線故事的正常通關節奏，官方保守估計也需要投入至少15小時以上的遊玩時間。假如機迷渴望發掘隱藏在巴黎街頭巷尾的所有秘密，甚至立志達成百分之一百的全面探索進度，整個遊玩過程將會被大幅拉長，保證了極高的耐玩度與沉浸感。而全新的長鞭擺盪系統徹底顛覆了傳統平面動作遊戲的步調，不但令角色的推進速度得到史無前例的提升，更為整個場景設計帶來了極為豐富的垂直探索空間。用家不再局限於平地與簡單的跳躍，而是能夠靈活地在鐘樓頂部與深邃的地下墓穴之間飛蕩穿梭，享受無拘無束的高速機動性。

為了解決龐大巴黎地圖可能帶來的迷路難題，遊戲刻意摒棄了刻板且單向的直線過關流程。開發團隊精心設計出一套充滿變數的非線性狩獵系統，玩家需要像真實的獵人一樣，在廣闊的區域內四處尋找環境線索。透過拼湊這些蛛絲馬跡，用家才能逐步解鎖下一個強大首領的隱藏位置，這種充滿未知與推理解謎要素的設計，大大增強了除魔過程的代入感。