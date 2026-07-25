2026消暑必玩　5款恐怖遊戲推介　生化危機、零紅蝶嚇到背脊發涼

一年一度的鬼門開即將到來，恐怖的氛圍將為炎熱的夏天帶來陣陣涼意，也是夏天獨特的風物詩。除了聽聽鬼故事以及都市傳說外，玩玩恐怖遊戲來體驗鬼月的氛圍也是不錯的選擇。



今天，就讓我來介紹2026夏季恐怖遊戲5選，一起來看看日本公司這一年內，都有那些知名的恐怖遊戲吧。

１. 《生化危機安魂曲》（Resident Evil Requiem）

《生化危機》系列是由卡普空（Capcom）開發以及發售的射擊恐怖遊戲，自1996年第一代以來，已經累積了破億的銷量。這樣知名的恐怖IP在今年2月，也推出了系列作第11代作品《生化危機安魂曲》，在這次的作品中，玩家將交互擔任FBI分析員葛蕾絲以及DSO探員里昂，並調查發生在各地的離奇死亡案件，以找出幕後的真相。

《生化危機》系列是由卡普空開發以及發售的射擊恐怖遊戲，自1996年第一代以來，已經累積了破億的銷量。（steam）

本作延續了上一部作品《生化危機村莊》的故事，並在遊戲玩法上進行翻新，絕對是適合在鬼月遊玩的優質恐怖遊戲！

在今年2月推出了系列作第11代作品《生化危機安魂曲》（steam）

遊戲名稱：《生化危機安魂曲》／《バイオハザード レクイエム，Resident Evil Requiem》

遊戲價格：518港元（Steam版）



２. 《Silent Hill f》

《Silent Hill f》是由科樂美（KONAMI）數位娛樂在去年9月發行的生存恐怖遊戲，也是知名恐怖IP《沉默之丘》系列的獨立外傳作品。

《Silent Hill f》是由科樂美數位娛樂在去年9月發行的生存恐怖遊戲，也是知名恐怖IP《Silent Hill》系列的獨立外傳作品。（steam）

與過去的作品不同，《Silent Hill f》將背景設定在1960年代日本的一處鄉村小鎮「戎之丘」，玩家將操作一名10多歲的少女，努力解開這座小鎮的謎團，發掘在詭異小鎮背後的重大秘密。

與過去的作品不同，《Silent Hill f》將背景設定在1960年代日本的一處鄉村小鎮「戎之丘」。（steam）

本作由創作出《暮蟬悲鳴時》的龍騎士07操刀劇本，並由系列作代表的音樂家山岡晃等人製作BGM，再加上符合年代的人物言行與過激橋段，是你鬼月必須體驗的恐怖盛宴。

遊戲名稱：《Silent Hill f》／《サイレントヒル f》

遊戲價格：462港元（Steam版）



３. 《零～紅蝶～ REMAKE》

《零～紅蝶～ REMAKE》是由光榮特庫摩在去年9月12日發行的和風恐怖遊戲，是零系列第二作《零～紅蝶～》的重製版。

《零～紅蝶～ REMAKE》是由光榮特庫摩在去年9月12日發行的和風恐怖遊戲，是零系列第二作《零～紅蝶～》的重製版。（steam）

故事描述一對雙胞胎姊妹在不經意間誤入了一座荒廢的村莊「皆神村」，玩家必須操作妹妹天倉澪，用可以驅逐惡靈的「射影機」戰鬥，並逐步解開籠罩在村莊的謎團。

故事描述一對雙胞胎姊妹在不經意間誤入了一座荒廢的村莊「皆神村」，玩家必須操作妹妹天倉澪，用可以驅逐惡靈的「射影機」戰鬥，並逐步解開籠罩在村莊的謎團。（steam）

本作除了提升畫面與音效表現外，也新增了新系統、追加的篇章與全新的結局，再加上零系列御用歌手天野月所唱的主題曲，絕對能在這個鬼月帶給你極致的日式恐怖體驗。

遊戲名稱：《零～紅蝶～ REMAKE》／《零 ～紅い蝶～ REMAKE》

遊戲價格：418港元（Steam版）



４. 《日本事故物件監視協會》（Japan Stigmatized Property）

《日本事故物件監視協會》是由獨立遊戲Loxarc所在去年8月發行的恐怖遊戲，遊戲描述一個名為「事故物件監視協會」（JSP）的專門機構，在日本針對全國的事故房屋進行調查與監控。

《日本事故物件監視協會》是由獨立遊戲Loxarc所在去年8月發行的恐怖遊戲。（steam）

玩家將扮演JSP負責監視的一名成員，操作安裝在屋子內的攝影機，監視可能發生的異常現象並隨時匯報，若是有異常沒有匯報，任務將會失敗，自己的性命可能也……

遊戲描述一個名為「事故物件監視協會」（JSP）的專門機構，在日本針對全國的事故房屋進行調查與監控。（steam）

《日本事故物件監視協會》利用日本國內真實的事故物件營造出恐怖的氛圍，很快就斬獲一定的人氣，在近期也將推出系列第3作，歡迎各位在鬼月一起成為JSP的成員，盡情感受這恐怖的氣氛吧。

遊戲名稱：《日本事故物件監視協会 -Japan Stigmatized Property-》

遊戲價格：52港元（Steam版）



５. 《UMIGARI》

《UMIGARI》是一款由Chilla's Art所研發的恐怖遊戲，這個獨立遊戲製作團隊過往以《夜間警備》、《誘拐事件》等恐怖遊戲而出名，《UMIGARI》則是該團隊在今年2月推出的最新作品。

《UMIGARI》是一款由Chilla's Art所研發的恐怖遊戲。（steam）

在遊戲中，你將運用魚叉在海上捕獲各式各樣的魚類，隨著在海上的探索越來越深入，遇到的魚群也更加詭異，在海洋的最深處，將有豐厚的獎勵在等著玩家，前提是你能夠活著回來……

在遊戲中，你將運用魚叉在海上捕獲各式各樣的魚類，隨著在海上的探索越來越深入，遇到的魚群也更加詭異。（steam）

與過往的遊戲相比，這款《UMIGARI》的恐怖要素顯得相對輕微，對於追求重度恐怖體驗的玩家可能不太適合，但對於想接觸恐怖遊戲的玩家來說，將是一塊最佳的入門磚。

遊戲名稱：《UMIGARI》／《ウミガリ》

遊戲價格：83港元（Steam版）



以上的恐怖遊戲，有沒有你感興趣或是還沒玩過的呢？除了以上的恐怖遊戲以外，今年還會有《夜迴》團隊推出的新作《靜謐田園》以及由製作現實逃脫遊戲知名的SCRAP所推出的《遊玩禁止》等等，趕緊購買遊戲，一同感受冰涼的夏天吧。

【延伸閲讀】遊戲直播扼殺《生化危機》銷量？三上真司回應：好作品不怕被劇透（點擊鏈接看原文）

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