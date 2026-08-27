ASUS ROG XBOX Ally X20紀念版登場｜透明黑金配AR眼鏡套裝預購

ASUS ROG XBOX Ally X20紀念版登場｜Republic of Gamers 為慶祝成立20週年，正式對外發表全新 ROG XBOX Ally X20 紀念版手提遊戲機。新機不但承襲了前代作品的優良基礎，更全面提升硬件規格的標準，為一眾追求極致效能的機迷帶來耳目一新的流動玩樂方案。



ASUS ROG XBOX Ally X20紀念版登場

掌機屏幕與處理器升級

ROG XBOX Ally X20作為品牌20週年的重頭鉅製，特別版主機在外觀設計上花了不少心思。機身外殼特別採用了半透明黑色材質，內部結構則以搶眼的金色作為點綴，營造出濃厚的科技感與尊貴格調。玩家在握持遊玩時，甚至能隱約透視內部的精密零件，絕對是電競愛好者眼中極具收藏價值的珍品。

黑白半透明設計 非常有型

除了外觀上的突破，屏幕質素亦迎來了大幅度的提升。廠方首度為這款新機配備了7.4吋的 ROG Nebula HDR OLED 顯示器，能夠呈現出更深邃的黑色與鮮艷飽和的色彩，令遊戲畫面展現出極具層次感的光影對比。另外內置機身內部的 AMD Ryzen AI Z2 Extreme 處理器，為系統注入了充沛的運算動力，確保面對各款講求立體圖像處理的3D遊戲大作時，依然能夠維持穩定流暢的幀率表現，釋放出強勁的遊戲效能。

新機即將9月開始接受預訂

散熱與搖桿操控帶來驚喜

手提遊戲機的散熱表現直接影響著整體效能與握持舒適度，ROG XBOX Ally X20 的半透明黑色機殼，可以看見廠方為新機換上了全面升級的高效散熱系統，確保在長時間高負荷運作下，機身依然能夠保持穩定的溫度，避免因過熱而導致效能下降的問題。

配置最新AMD Ryzen AI Z2 Extreme 處理器

操作精準度是決定遊戲勝負的關鍵因素。新機針對操控體驗作出了針對性的改善，升級搭載具備抗漂移特性的 TMR 感測器搖桿。這種新型搖桿不但提供極高的定位精準度，實現指尖上細膩微調的操控手感，更有效降低了硬體運作時的耗電量。配合整體系統的節能設計，成功改善了主機的電池續航力，讓用家在沒有連接電源的情況下，能夠更加安心地投入長時間的遊戲世界之中。

具備抗漂移特性的 TMR 感測器搖桿

AR眼鏡套裝包含甚麼配件

為了滿足追求極致沉浸感的玩家，廠方特別推出了終極電競套裝。限量版本最引人注目的配件，必然是 ROG XREAL R1 Edition 20 AR 電競眼鏡。這款眼鏡能在眼前，模擬出4米前投射出高達171吋的虛擬巨幕。用家只需要透過一條 USB Type-C 連接線將眼鏡接駁至主機，便能立即將整個遊戲畫面放大至電影院般的尺寸，無論身處家中梳化還是外出旅遊，都能享受到極致的視覺震撼。

ROG XBOX Ally X20 終極電競套裝

眼鏡的設計配合了 Command Center 的無縫整合技術，並統一採用了與主機相呼應的黑金配色，視覺效果極為協調。套裝同時包含專屬特製的 dbrand Killswitch 保護殼，其表面加入防滑握把設計，帶來極佳的手感之餘，亦設有隱藏式立架，方便用家將主機擺放在桌面上遊玩。為了方便攜帶，套裝附有配備標誌性紅色卡扣與專屬20週年紀念徽章的 Pelican 特製保護箱，連同附帶的68W充電器，確保長時間出外遊玩時依然獲得充足電量。