《櫻桃小丸子》作者另一作品《可吉可吉》藏金句　為吃喝玩樂正名

出自《櫻桃小丸子》作者櫻桃子（さくらももこ）老師筆下所描繪的另一部作品《COJI-COJI可吉可吉》（コジコジ），這部作品誕生多年，至今在日本依舊人氣不減，身為主角的可吉可吉究竟有著什麼樣的魅力呢？



《COJI-COJI可吉可吉》作品與角色介紹

相信許多人都對《櫻桃小丸子》這部作品並不陌生，是漫畫家櫻桃子老師的經典之作，而《COJI-COJI可吉可吉》這部作品同樣也是櫻桃子老師的代表作之一。漫畫最早在1994年開始連載，而後在1997年也改編成動畫在電視上播映。

作品圍繞著主角「可吉可吉」（コジコジ）與其所在的「童話王國」（メルヘンの国）為舞台，既有溫馨可愛的日常，也有引人發笑的幽默對話，每一位角色都富有個性，越是深究就越能探索到這部作品的有趣之處。

「可吉可吉」的角色形象，最初是從櫻桃子老師隨意而畫的塗鴉中誕生，模樣可愛討人喜歡，櫻桃子老師便將他取名為「可吉可吉」。可吉可吉有了名字，卻沒有其他更為細節的設定，年齡不詳、性別不明，也不知從何而來，是個全身上下都是謎的宇宙生物。

可吉可吉的性格單純直率，想說什麼就說什麼、想做什麼就做什麼，毫不在意他人眼光，也不會受他人的想法所左右，自由自在、無憂無慮地做自己，也正是因為這樣，可吉可吉總能以最單純直白的話語，直戳人心引起共鳴。

可吉可吉的經典名言，每一句話都是真理

在動畫第一集／漫畫第1話當中，可吉可吉因為在魔法考試當中考了個負五分（因為名字寫錯所以從0分再被往下扣分），被學校老師叫去訓話、指責沒有上進心，整天就是吃喝玩樂睡覺嗎？而這時的可吉可吉卻只說：「不好嗎？不能整天吃喝玩樂睡覺嗎？」（原文：えっ悪いの？遊んで食べて寝てちゃダメ？）

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這句話乍聽之下也沒有錯，整天吃喝玩樂睡覺既不犯法也並未危害到他人，為什麼這件事卻被視作是「不好的」，且需要被指責呢？對於社會訂下的框架與期待，可吉可吉也只是直接了當地提出自己的疑問。

而後當學校老師再度詢問可吉可吉：「你以後到底想要成為什麼樣的人？」，可吉可吉則是坦蕩地說出：「就是可吉可吉！可吉可吉從出生開始起，直到將來，可吉可吉也都是可吉可吉」（原文：コジコジだよ コジコジは生まれた時からずーっと 将来もコジコジはコジコジだよ）

這個回答充分地展現出了，可吉可吉那坦蕩做自己的人生態度。我們在人生的道路上，或許會被家人、朋友、師長寄予厚望，渴望成為了不起的人，或是迷惘自己該成為什麼樣的人，但事實上這沒有絕對的答案，我們沒有一定要成為什麼樣的人，我們就是我們自己。

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在動畫第十一集／漫畫第13話當中，天使「吾作」（可吉可吉在學校的同班同學之一）對自己的長相沒有自信、因而感到沮喪，而可吉可吉對此只是表示「他（指吾作）還是活得好好的」，並突然說出：「吸氣吐氣，這就是生存之道。」（原文：息を吸って吐く！それが生きる道）

這突然其來的話語，乍聽之下似乎沒有什麼邏輯，但仔細思考這句話，卻也找不出有哪裡不對；人活著也就是呼吸（吸氣吐氣）而已，或許其他的外在事物並沒有那麼重要，也不需要為此去憂慮與煩惱。

可吉可吉的人生哲學

或許可吉可吉給人的感覺有那麼一點無厘頭，但他所說出的台詞，卻頗引人深思，從大人的角度來看這部作品，能細細品味出幽默大度的人生哲學，不禁令人嚮往可吉可吉那率性坦蕩的生活態度，不受旁人眼光或評價所影響的生存之道。

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